Mahalle Sakinleri Hırsızı Dövdü, Hırsız da Onları Bıçakladı!

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen dehşet verici olay gündemde yer aldı ve inşaat halinde olan bir binadan hırsızlık yapmaya çalıştığı öne sürülen şahıs, 3 Sokak sakini tarafından dakikalar boyunca şiddete uğradı.

Hırsızlık şüphelisi de darp edilmesi ardından yanındaki bıçağı çıkararak kendisine saldıran mahalle sakinlerini yaraladı ve korku dolu dakikalar bir şahsın cep telefonu tarafından kayıt altına alındı. İstanbul Bahçelievler'de inşaat halinde bulunan bir binadan hırsızlık yapmaya çalışan şahıs ve şahsı dakikalarca döven mahalle sakinleri ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

3 sokak sakini İstanbul Bahçelievler'de bulunan inşaat halindeki binadan hırsızlık yapmaya çalışan şahsı dakikalarca darp etti ve korku dolu dakikalar mahallede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile anbean kayıt altına alındı. Geçen pazar günü saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi’nde yaşanan korkunç olay hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. İşte İstanbul Bahçelievler'de hırsızlık şüphelisi şahsın darp edilmesi ile ilgili merak edilen detaylar…

Ortaya atılan iddialara göre girmiş olduğu inşaattan malzeme çalmak üzere olan bir şahıs, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp dakikalarda şiddete uğradı. Mahalle sakinleri ile inşaat halinde olan binada hırsızlık yapmaya çalışan şahıs arasında arbede çıktı ve kavga giderek büyüdü.

3 sokak sakini tarafından dakikalar boyunca şiddete uğrayan hırsızlık şüphelisi olan kişi daha sonra yanındaki bıçağı çıkararak kendisini darp eden vatandaşları birkaç kez yaraladı. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ardından Bahçelievler'de meydana gelen olay ile ilgili yaşananlar haberimizin devamında yer almaktadır.

Olay yerinde bulunan şahıslar tarafından şiddet olayının ihbar edilmesi ardından polis ekipleri İstanbul Bahçelievler'e geldi ve kavgaya karışan tüm şahısların karakola götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Şahısların hepsinin ifadeleri alındı ve daha sonra kavgaya karışan herkesin serbest bırakıldığı bilgisi öğrenildi.