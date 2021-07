Kasiyere Ped Dayağı!

Türkiye'de akıllara durgunluk veren şiddet olayı, haberi öğrenen herkes tarafından tepki ile karşılandı ve konunun detayları merak edildi. Bir zincir markette görevini yapan 19 yaşındaki kasiyer, müşteriye cevap vermesi ardından kadının kocası tarafından şiddete uğradı. Korkunç olay herkesi dehşete düşürürken kameraya da an be an yansıdı. Yaşanan korkunç olayda markete eşi ile birlikte gelen bir müşteri kasiyere “İndirimli ürün olarak ne var?” şeklinde bir soru yöneltti ve kasiyer de müşteriye “Çay bardağı seti, duş jeli, kadın pedi ve maske” şeklinde bir yanıt verdi.

Kasiyerin vermiş olduğu bu yanıt ardından kadının kocası kasiyere saldırdı ve şiddet uyguladı. Zincir markette meydana gelen dehşet verici olay kameralar tarafından an be an kayıt altına alındı.

Bir markette meydana gelen akılalmaz olay market çalışanının şiddete uğraması ile son buldu. Müşteri, market çalışanına indirimli ürün olarak ne olduğu sorusunu yöneltti ve kasiyer çay bardağı seti, kadın pedi, maske ve duş jelinin indirimli olduğunu söyledi. Zincir market kasiyerinin vermiş olduğu bu yanıt sonrasında kadının kocası ise “Bir bayana böyle denmez” şeklinde karşılıkta bulundu.

Kasiyer ise kadının kocasından gelen yanıt ardından “Öncelikle bayan değil kadın” dedi. Öfkeli müşteri ise kasiyere “ha kadın bayan ikisi de aynı” dedi ve karısına kadın pedi falan söyleyemeyeceğini belirterek saldırıda bulundu.

Bir markette çalışmakta olan ve kadının kocası tarafından feci şekilde darp edilen kasiyerin 19 yaşında olduğu bilgisine ulaşıldı ve kasiyerin özel bir üniversitede tam burslu olarak bilgisayar mühendisliği okuduğu bilgisi öğrenildi.

Kasiyer saldırıya uğraması ardından açıklamalarda bulundu ve bir kasiyer olarak görevinin spot ürünler ismi verilen indirimli ürünleri her müşteriye nazikçe hatırlatmak olduğunu ve isterlerse bunlara da bir göz atabilirsiniz demek olduğunu açıkladı.