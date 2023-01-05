Maaşlara el konuyor! Tüm ödemeler faiziyle geri isteniyor! SGK denetime çıktı, bunu yapanlar yandı!

SGK denetime çıktı, bunu yapanlar yandı! Maaşlara el konuyor! Tüm ödemeler faiziyle geri isteniyor! SGK mevzuatına göre emekli maaşı bağlamak için birden fazla çeşitleri bulunuyor. Buna bağlı olarak da emekli olan kişilerin de emekli olma işleminin ardından da çalışmaları belirli koşullarla mümkün olabilmektedir.

Malulen emekli olanlar dikkat!

SGK’nın sistemine bağlı olarak aynı zamanda malulen emekli olan kişiler şeklinde de bir emeklilik çeşidi bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da çalışan kişiler için de 10 yıl sigortalılık süresi dolanlar ve aynı zamanda da 1800 prim gününü tamamlayan kişilerde aynı zamanda yaşadıkları bir rahatsızlıktan dolayı da herhangi bir iş gücü kaybı yaşamaları durumunda da SGK tarafından malulen emekli ediliyorlar.

Malulen emeklilik hakkında bilgi vermek gerekirse o kişinin çalışmayacağı için kendisine sunulan bir hak haktır. Buna bağlı olarak SGK da zaman zaman denetimler yapıp burada malulen emekli olan vatandaşların herhangi bir çalışma hayatında aktif bulunup bulunmadıklarını sorgulayabiliyor.

Eğer malulen emekli olan bir kişi herhangi bir işte aktif olarak çalıştığı tespit edilirse bu kişinin maaşında kesinti yaşanıyor aynı zamanda bu kişiden ödenen paralarda faiziyle geri isteniyor buna bağlı olarak malulen emeklilik hakkında bu kanun yargıtaydan da geçti. Buna bağlı olanlar bu kişilerin maaşları kesilecek ve ödenen paralarda faiziyle geri istenecek.

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