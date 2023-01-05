Kapkacak, tabak, çanak tencerede %25 indirim başladı! BİM yeni yılın ikinci bombasını patlattı! Bu kriterleri göz önüne alarak yeni aktüel ürün kataloğundaki tüm ürünleri sizler için derliyoruz. Ayrıca şunu da bildirelim, kapkacak, tabak, çanak tencerede %25 indirime varan indirimler yarın sabah başlıyor.

BİM yeni yılın ikinci bombasını patlattı. Kapkacak, tabak, çanak tencerede %25 indirim başladı. BİM 6 Ocak 2023 aktüel kataloğu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kataloğda yer alan ürünleri öğrenmek isteyenlerin sayısında büyük bir artış var. Öte yandan ürünler arasında özellikle mutfağa özel ürünlerin bomba bir indirime girdiği fark edildi. İşte BİM 6 Ocak 2023 aktüel kataloğu detaylı ürün listesi

BİM 6 OCAK 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Organizerli Kahvaltılık

• 1 adet ~2500 ml

• 6 adet ~200 ml

Borcam by Paşabahçe

2’li Borcam Kare Tepsi

• ~1950 cc

• ~3200 cc

MicroMax Toys

Figürlü Blok Set

• 152 parça

Lüks Sırt Çantası Kadın

• 26x20x9 cm

• Adet fiyatıdır

Leopar Detaylı Spor Ayakkabı Kadın

• 37,38,39 numara

• Adet fiyatıdır

Cook Love

Siyah Fincan Askılığı Standı

• ~12x28x26,5 cm

Büyük Beden Eşofman Altı

• Kadın

• 2XL, 3XL beden seçenekleri

Polosmart

3in 1 Şarj Kablosu

• 1.2 metre kablo uzunluğu

• 140 gerçek bakır tel

Piccolo Mondi

Sürtmeli Yarış Arabası

• Farklı çeşitlerde

• Adet fiyatıdır.

Borcam by Paşabahçe

Sufle Kabı / Kase

• Fırına girebilir.

• Adet fiyatıdır.

Hobby Life

3 Bölmeli Organizer Saklama Kabı

• Farklı renklerde

Hobby Life

Sürahi

• ~1,75 L

• Farklı renklerde

Parıltı

Hareketli Gözler Boyama Kitapları

• Adet fiyatıdır.

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