Maaşını Bu Bankadan Alıyorsanız, Hesabınıza Anlık 10.000 TL Üzerinde İşlem Yapılacak ...

Maaşını bu bankadan alıyorsanız, hesabınıza anlık olarak 10 bin liranın üzerinde işlem yapılacak. Sizlere hediye kredi verilecek. Duyuru yapıldı hesaplarınızı kontrol edin. Son dakika haberleri için yazımızı okuyabilirsiniz…

Maaşını bankalardan çeken vatandaşlar için yeni haber geldi. Düzenli olarak maaşını bankalardan çekenlere, internet üzerinden kredi hediye ediliyor. Bu işlemler için belirlenen tutar en az 10 bin lira olarak belirlendi. Bankların internet sitelerinden yapmış olduğu duyuru ile kredi almak isteyen kişiler belli şartları yerine getirmeleri halinde kredi alabilecek. Bu krediler banka şubelerine gidilmeden de alınabilecek.

Hediye Edilecek Kredilerde Ödemeler İçin Şart Aranmıyor

Bankalardan kredi almak isteyen kişilerin belirlenmiş olan şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Kredi notu düşük olan kampanaya için aranan tek şart icralı ve avukatlık bir durumun söz konusu olmaması. Kredi için işlem yapmak isteyen vatandaşlar online olarak internet bankacılığı yapması da gerekiyor. Kredi kullanımında ilk ödeme 3 ay sonraya ertelenebiliyor. 36 ay vadeli kredide banka uygun faiz oranları ile kredi kullandıracak.

Kampanyayı ilk Olarak Akbank Başlattı!

Akbank tarafından verilecek olan kredi için sicilin uygun olması durumunda 100 bin lira tutarlı kredi verilecek. Krediyi kullanabilmek için bankanın mobil uygulaması kullanmak yeterlidir. Kredi alacak olan vatandaşlar, kredilerini istedikleri an kullanabilecek. İhtiyaç kredisi olarak alınacak olan kredilerde banka anında sonuç bildiriyor. Bankanın uygulaması kullanılarak gerekli olan işlemleri yapabilirsiniz. Kredi için başvuru yapılabildiği gibi diğer bankacılık işlemleri de online olarak yapabilirsiniz.

Aktifbank Kredi Notu Düşük Olanlara da Onay Veriyor

Aktifbank kredi notu düşük olanlara da kredi imkânı tanıyor. Kredi alabilmek için banka üzerinden başvuru yapılabilir. Şayet banka üzerinde hesabınız mevcut ise ya da passolig kartına sahip iseniz, kredi notu düşük dahi olsa online uygulama ile başvuru yaparak uygun faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz. Banka bunun yanı sıra SMS yöntemi ile başvuruyu da kabul ediyor. Kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarası yazılarak 3050 nolu numaraya gönderilerek başvuru yapılabilir.