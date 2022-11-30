ÖTV'siz sıfır araçlar belli oldu! O modeller yarı fiyata alınıyor, ama sadece o grup yararlanabiliyor!

O modeller yarı fiyata alınıyor, ama sadece o grup yararlanabiliyor! ÖTV'siz sıfır araçlar belli oldu! Araç satışları ile ilgili birkaç yıldır büyük bir karmaşa söz konusu oluyor. İkinci el araçlarda da sıfır araçlarda da fiyatlar tavan yaptı. Bu sebeple araç almak isteyenler bir süredir bu isteklerini askıya almıştı. Sıfır araçlarla ilgili yapılan bir düzenleme ile artık ÖTV’siz araç alımı mümkün olacak. ÖTV’siz araç alımına bazı markaların bazı modelleri dahil oldu.

ÖTV’siz %50 İndirimli Sıfır Araçları Kimler Alabiliyor?

Sıfır araç almak için bekleyenler bu konuda çok büyük bir heyecanla ÖTV’siz indirimli sıfır araçlarla ilgili açıklamaları bekliyor. ÖTV’siz yarı yarıya indirim yapılacak olan araçları alabilecek olan kişilerin özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

· 18 yaşını doldurmuş olmaları

· Ehliyetin olması

· %40 veya % 89 arasında engelli raporu bulunması

· Raporda da sürücü belgesi alabilir ibaresinin yer alması

· Engel durumuna göre araç içinde bir değişiklik yapılacaksa rapor içerisinde “tertibatlı araç kullanılır” ibaresinin bulunması

· Araç içinde engel türüne göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa “tertibat olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanabilir” belgesinin olması gerekmektedir.

· Raporda “otomatik araba kullanabilir veya da otomatik araba kullanamaz” ifadesinin bulunması

Bu kişiler ÖTV’sin sıfır araçları %50 indirimli olarak alabilecek.

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