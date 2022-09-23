Maaşını Akbank'a Taşıyan Emeklilere Promosyon Haricinde de Ek Ödeme Yapılacak! Daha Çok Para Alacaksınız

Emekli maaşını Akbank'a taşıyan tüm emeklilere promosyon haricinde yeni bir ek ödeme haberi daha geldi. Emekli maaşınızı, Akbank'a taşıdıktan sonra sizlere verilecek olan 7000 TL'ye kadar emekli promosyon haricinde banka sizlere, 15 bin TL kadar 0.99 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi 100000 TL'ye kadar emekli kredisi vermektedir.

Özellikle, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, 15 bin TL ye kadar 0.99 faiz oranlarıyla birlikte kredi alabilmeleri için emekli maaşlarının bu bankalara taşıması gerekiyor.

15 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu haricinde banka 100000 TL ye kadarda ihtiyaç kredisi vererek, hem diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmanız için hemde sizin kredi kullanabilmeniz için sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaktadırlar. Ziraat Bankası Vakıfbank, HalkBank üzerinden emekli maaşlarını Akbank'a taşıyan, vatandaşlarda hemen aynı gün içinde kredi başvurusu yaparak, yüksek limitli ihtiyaç kredilerini kullanabilmektedirler. Emekli maaşınızı eğer, Akbank'a taşımak istiyorsanız size en yakın Akbank şubesine giderek e devlet şifremizle birlikte hemen emekli maaşınızı taşıma işlemlerine banka üzerinden yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızı, Akbank'a taşıdıktan sonra kredi kartı başvurusu yaparak da 10000 TL'ye kadar limitte kredi kartı alabilir veya bankanın, sizler için vermiş oldukları, 15 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusuna 0.99 faiz oranları ile birlikte alabilirsiniz.

Emekli maaşına bu banka üzerinden alan ve banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa o bankanın direkt uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden mobil uygulama aracılığıyla birlikte de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yaparak veya cep telefonunuz ile birlikte Tablet'inizin mobil uygulama kısmından ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek, istediğiniz zaman 15000 TL kredi kullanabilirsiniz.