Maaşı Asgari Ücretli Olanlara Acil Nakit Desteği Geldi, Açıklama Yapıldı

Maaşı asgari ücretli olan kişilere, bankalardan acil nakit desteği imkanı geldi. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız ve asgari ücret alıyorsanız 50 bin TL'ye kadar kredi alabileceksiniz. Maaşı Asgari ücretli olan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi alabileceklerdir. Asgari ücretli olan kişilere yapılan bu kredi kampanyası Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Şekerbank, İş Bankası ve Garanti Bankası üzerinden verilecektir. Kredi başvurularını yapmak isteyenler için bu bankalar kredi şartlarını da belirledi. Her bankanın kendine özel olarak hazırladığı kredi kampanyaları ile birlikte, nasıl onay alacağınız da belli oldu. Kredi başvurusu bazı bankalarda şubelerden yapılırken, bazı bankalar da ise SMS ve interet üzerinden yapılabilecektir. İşte bankalar ve kredi başvuru aşamaları...

Ziraat Bankası 50 bin TL Kredi

Asgari ücret ve üzerinde maaş alan kişilere Ziraat Bankası kredi desteği vereceğini açıkladı. Kredi sonucu uygun olan kişiler, uygun faiz oranları ile kredilerini hemen banka şubesi üzerinden kimlikle alabileceklerdir. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak kredi kullanacaklardır. Sigortalı olarak asgari ücretli maaş alan kişiler ayrıca bankanın internet bankacılığını kullanarak da onay alabilirler. Ziraat Bankası üzerinden kredi alacak olan kişiler kredi onayı alabilmeleri için 6 aydır sigortalarının yatması durumunda onay alabileceklerdir.

Vakıfbank 50 bin TL Kredi

Asgari ücretli çalışan kişilerin başvuru yapacakları bir diğer banka Ziraat Bankası olmaktadır. Bu banka üzerinden kredi başvurusu yapmak için başvurunuzu hesaba atacaksınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli başvurularını bu bankadan düşük faizle yapabilirler. Kredi kullanacak kişiler, ayrıca banka resmi internet sitesinden de başvuru yapabilecek. Asgari ücretli olan kişilere 50 bin TL'ye kadar onay verilecek.

Şekerbank 50 bin TL Kredi

Şekerbank üzerinden de 50 bin TL kredi alabileceksiniz. Banka asgari ücretle çalışan kişilere en az 3 ay sigortası olması durumunda kendi banka yetkisinde 50 bin TL kredi verecek. Krediler banka şubelerinden ve internet sitesinden yapılmaktadır. Banka şubesi harici başvuru yaparsanız banka size ön onay verecektir. Banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile giderek kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Şekerbank ayrıca borç kapatma kredisi de veriyor. Borç kapatma kredisi ile birlikte sizlerde anında kredi onayı alabilir ve diğer bankadaki tüm borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Garanti BBVA Bankası 50 bin TL Kredi

Kredi onayı alabileceğiniz bir diğer banka garanti bankası olmaktadır. Kredi sonucuna göre hemen kredi faiz oranları belirlenen bu kredilerde banka düşük faizli ve anında onaylı kredileri banka şubelerinden verecektir. Kredi sicili uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi kullanabileceklerdir. Garanti Mobil uygulaması kullanıyorsanız, bankanın mobil uygulamasına girerek hemen kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.