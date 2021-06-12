Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma Nasıl Yapılır? Ziraat bankası sim kart bloke kaldırma için işlem limitleri nedir? Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma için bankaya gitmek gerekiyor mu? Son zamanlarda oldukça merak edilen konulardan olan ve sürekli kişilerin karşılarına çıkan sim kart bloke ile ilgili bilgiler...

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma işlemlerini yapmak çok basit bir kaç adımdan oluşuyor. Sim kart blokesi hatası alıyorsanız ve Ziraat Bankası müşterisi iseniz, hemen bu bloke işlemlerini kaldırarak telefon numaranızı güncelleyebilirsiniz. Bu işlemler hat değişikliği yüzünden olmaktadır. Eğer bankaya verdiğiniz cep telefonu numarasındaki hat değişirse, başka bir opertatöre taşırsanız, kaybolursa yenisini alırsanız, banka direk otomatik olarak sizin numaranızla işlem yapmayı kesecektir. Bu hattınızın kopyalanma durumuna karşı yapılan bir güvenlik tedbiridir. Bankaya para yatırmak için veya internet bankacılığına giriş yapabilmek için doğrulama SMS'i gelmiyorsa ve bunun nedeni Sim Kart blokesi ise hemen bu işlemleri kaldırma yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma banka şubelerinden kolay bir şekilde yapılıyor. Banka şubesine kimlik ve cep telefonunuz ile giderek temsilciden veya gişe personelinden destek alabilirsiniz. Ziraat Bankası sim kart bloke kaldırma işlemleri yapmak istediğiniz cep telefonuna bankadan bir doğrulama kodu gelecek. Bu kodu bankacıya söylediğinizde işlem yapmış olacak ve blokenizin kalmış olduğunu göreceksiniz.

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma ATM'den

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma ATM üzerinden de yapılıyor. Bunun için kartınızla ATM'den giriş yaparak, İşlemler menüsünden sim kart bloke kaldırma işlemlerini seçmeniz gerekli. Bu işlemleri yaparken de yanınızda cep telefonunuzun olması gerekiyor. Çünkü işlem bitiminde onay verebilmeniz için cep telefonunuza doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu ATM'ye girdikten sonra sim kart bloke kalkacaktır.

Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma Müşteri Hizmetleri Numarası

Bankada kayıtlı olan bilgileriniz güncel ise ve sürekli bu bankanın hesaplarını kullanan biriyseniz, Banka sizin işlemlerinizi müşteri hizmetleri üzerinden yapacak. Ziraat Bankası Sim Kart Bloke Kaldırma işlemleri için 0 850 220 00 00 numarasını arayabilirsiniz. Bu şekilde de sim blokesi kalkacaktır.