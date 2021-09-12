Lübnan, Bir Yıl Süren Çıkmazı Aşarak Yeni Hükümet Kurdu

Lübnan'ın yeni başbakanı Najib Mikati ve cumhurbaşkanı Michel Aoun, ülkenin mali kaosa ve yoksulluğa daha da battığını gören 13 aylık bir çıkmazı kırarak yeni bir hükümet kuran kararnameyi imzaladı.

Mikati, ülkenin daha fazla ekonomik çöküşe gitmesini durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacağına duygusal bir söz verdi ve huysuz politikacıları birlikte çalışmaya çağırdı.

Lübnan'ın en zengin adamlarından biri olan yeni Başbakan, Cuma günü televizyonda ulusa sesleniş konuşmasında çocuklarını besleyemeyen Lübnanlı annelerden ve aileleri artık onları okula gönderemeyecek durumda olan öğrencilerden bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanlığı sarayında yaptığı konuşmada, “Durum zor ama işbirliği yaparsak üstesinden gelmek imkansız değil. Ellerimizi birleştirmeliyiz.”

Ekonomisi çökmeye devam ederken Lübnan'a “olağanüstü koşullar” aracılığıyla yardım etme sözü verdi. Lübnan sterlini Ekim 2019'dan bu yana değerinin yüzde 90'ını kaybetti, hiperenflasyona neden oldu ve nüfusun yarısından fazlasını yoksulluğa sürükledi.

Birleşmiş Milletler kısa süre önce, ülke nüfusunun neredeyse dörtte üçünün, hastaneleri, fırınları ve interneti kapatmakla tehdit eden sakatlayıcı yakıt ve ilaç kıtlığı arasında yoksulluk içinde yaşadığını tahmin ediyor.

Cuma günkü duyuru, Beyrut limanında dönemin başbakanı Hassan Diab'ın hükümetini istifaya zorlayan 4 Ağustos 2020'deki felaket patlamasından bu yana ülkenin bir yıldan fazla bir süredir ilk kez tam yetkili bir hükümete sahip olduğu anlamına geliyor.

Kuzeydeki Trablus kentinden milyarder bir işadamı olan Bay Mikati, 2005 yılında ve 2011 ile 2013 yılları arasında Lübnan başbakanı olarak görev yaptı. Yaygın olarak, yolsuzluğa ve kötü yönetime yol açan siyasi sınıfın bir üyesi olarak kabul ediliyor.

Koronavirüsle mücadeleye öncülük eden devlet hastanesinin genel müdürü Firas Abiad da dahil olmak üzere, bakan arkadaşlarından bazıları kendi alanlarında uzman ve pandemiyi ele almadaki şeffaflığıyla övgü topladı.

Üst düzey bir merkez bankası yetkilisi ve vali Riad Salameh'in yardımcısı olan Youssef Khalil, maliye bakanı seçildi. Bu arada, Aoun'un siyasi müttefiki olan ve ABD tarafından terörist grup olarak tanımlanan Şii İslamcı hareket Hizbullah, 24 bakandan ikisini atadı.

Uluslararası toplum, yaygın yolsuzluk ve kötü yönetimle mücadele için reformlar uygulanmadan önce Lübnan'a mali yardımda bulunmayı reddetti. Ülkeyi defalarca Uluslararası Para Fonu ile müzakereleri yeniden başlatmaya ve Mayıs 2022'de seçimler yapmaya çağırdı.