ABD, Suudi Hükümetinin 11 Eylül Saldırılarıyla Bağlantılı FBI Soruşturmasının Sınıflandırılmış Kaydını Yayınladı

FBI, 11 Eylül saldırıları ile Suudi hükümeti arasındaki iddia edilen bağlantılarla ilgili kendi soruşturmasının daha önce gizli ayrıntılarını yayınladı.

Belge, 9/11 korsanlarının birçoğunun ABD'deki Suudi ortaklarıyla olan temaslarını detaylandırıyor. Yine de, bilgi üst düzey Suudi hükümet yetkililerinin komploda suç ortağı olduğuna dair kesin bir kanıt sağlamadı.

Suudi Arabistan, 19 korsandan 15'inin Suudi vatandaşı olmasına rağmen, hükümetinin veya yetkililerinin saldırılarda herhangi bir rol oynadığını her zaman reddetti.

Joe Biden'ın, New York ve Washington DC'de düzenlenen ve yaklaşık 3.000 kişinin ölümüne neden olan El Kaide saldırılarına ilişkin hükümetin sahip olduğu her türlü bilgiyi kamuoyuna açıklayacağına söz veren bir yürütme emrini imzalamasından bir hafta sonra, Adalet Bakanlığı bu tür bilgilerin ilk dilimini yayınladı. FBI'ın hava korsanları ve Suudi yetkililer arasındaki olası bağlantıları araştırdığı Encore Operasyonunun 16 sayfalık özeti.

Belge, pek çok ismin silindiği göz önüne alındığında, bazılarının umduğu dumanlı silah olmasa da, hayatta kalanları ve akrabalarını temsil eden avukatlar, bunun sadece bu olduğunu iddia etti.

New York avukatı James Kreindler, ilk olarak Florida Bulldog tarafından bildirilen bir açıklamada, "Belgelerin bu ilk yayımlanmasıyla birlikte, Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'deki rolünü örtbas etmesi için ABD hükümetine güvendiği 20 yıllık süre sona eriyor" dedi. bir bekçi sitesi.

"Bu FBI soruşturmasındaki bulgular ve sonuçlar, Suudi hükümetinin 11 Eylül saldırılarından sorumlu olduğuna ilişkin davada yaptığımız argümanları doğruluyor. Bu belge, bugüne kadar toplanan kamuya açık kanıtlarla birlikte, Suudi hükümetinin aktif, bilinçli desteğiyle El Kaide'nin ABD içinde nasıl faaliyet gösterdiğine dair bir plan sunuyor."

Bu arada, babası Dünya Ticaret Merkezi'nde ölen Brett Eagleson, FBI materyalinin serbest bırakılmasının "hakikat ve adalet arayışımızı hızlandırdığını" söyledi. Biden, 4 Nisan 2016 tarihli bir FBI elektronik iletişiminin saldırıların 20. yıldönümünde kamuoyuna açıklanacağına söz vermişti.

Hayatta kalanlar, ölenlerin akrabaları ile birlikte, belgenin, 11 Eylül Komisyonu'nun 2004'te raporunu yayınlamasından çok sonra FBI'ın sürdürdüğü ve Amerika'nın en büyük hatasını önlememekle ilgili olduğunu öne süren bir soruşturma olan Encore Operasyonu ile ilgili olabileceğinden uzun süredir şüpheleniyorlardı.