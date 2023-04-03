Leyla ile Mecnun Dizisi Vefat Haberi Sonrasında Final Yaptı

İlk olarak 2011 senesinde yayın hayatına başlayan ve TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Leyla ile Mecnun dizisi çok sevilmişti. İlk yayınlandığı dönemde ekranların en sevilen dizilerinden biri haline gelen Leyla ile Mecnun bilim kurgu ögeleri ve absürd bir komedi hikayesiyle izleyici grubunun ilgisini çekmeyi başarmıştı. Deniz Işın, Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Keskin, Osman Sonant ve Cengiz Bozkurt'un başrollerinde yer aldığı dizinin son bölümü 27 Ocak 2014 tarihinde izleyici ile buluşmuştu.

Seyirci grubu dizinin hikayesini çok sevmiş ve yıllar boyunca projenin yeni bölümlerinin çekilmesini talep ettiğini belirtmişti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ise sonunda bu isteğe cevap veren kişi oldu ve Leyla ile Mecnun dizisinin 2. versiyonunu Exxen isimli platformda yayınlamaya başladı. Leyla ile Mecnun dizisi Exxen isimli dijital platformun açılış projelerinden birisi haline geldi. Acun Ilıcalı bu şekilde çok sayıda izleyicinin rızasını gerçekleştirdi ve seyirci grubunu mutlu etti.

Leyla ile Mecnun dizisi 2021 senesinde eski kadro ile tekrardan bir araya geldi ve bu defa dijitalde Onur Ünlü'nün yönetmenliği ile varlık gösterdi. 3 Eylül 2021 tarihinde Exxen platformunda söz konusu dizi projesinin 4. sezonu yayınlanmaya başladı ve izleyiciyle buluştu. Projenin son bölümü ise 31 Mart 2023 tarihinde seyirci ile buluştu ve dizi final yapması ile izleyici grubunu üzdü.

Projenin toplamda 144 bölüm olarak yayınlanması ardından devam etmeyeceği duyuruldu ve dizi senaristi Burak Aksak Twitter hesabından proje hakkında bir paylaşımda bulundu. Leyla ile Mecnun macerasının sona geldiğini açıklayan Burak Aksak merak edilenleri bu şekilde yanıtlamış oldu.

Bu şekilde 2011 senesinde başlayan ve beğeni toplayan dizi sosyal medyada da çok büyük etkileşimler oluşturması ardından ekran macerası da son buldu.