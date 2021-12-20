Levent Ülgen’den Yeni Dizi Müjdesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli televizyon dizisi projesinin ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşması bekleniyordu fakat dizinin 7. sezonunun iptal edildiği bilgisine ulaşıldı. Projenin 200. bölümü çekilmiş ve dizi yapımcısı ile yayıncı arasında yaşanan kriz yüzünden proje sona ererek seyirci kitlesinden tepki toplamıştı. Bu durumda ise izleyici kitlesi ile beraber dizinin oyuncuları da büyük bir mağduriyet yaşanmış ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu.

Projeye 7. sezonda katılan 12 oyuncu arasından ünlü isim Levent Ülgen'in de yer aldığı biliniyordu fakat yaşanan şansızlık ardından ünlü oyuncu diğer teklifleri değerlendirmeye aldı ve usta oyuncunun yeni dizi projesi ortaya çıktı.

Yeni dizi projesi ortaya çıkan Levent Ülgen, dikkatleri üzerine çekti ve magazin gündemin üst sıralarında yer aldı. Usta oyuncunun Disney Plus için çekilmekte olan Kaçış isimli projede yer alacağı bilgisi gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı. Kaçış isimli yeni dizinin oyuncu kadrosu hakkında detaylar ve dizinin ilk sezonunun toplamda kaç bölümden oluşacağı ile ilgili merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Levent Ülgen’in oyuncu kadrosuna katıldığı Kaçış dizisi hakkında detaylar…

İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve Engin Akyürek'i tarafından senaryolaştırılan Kaçış isimli dizinin Gaziantep'te çekildiği öğrenildi ve ekibin yoğun bir çalışma içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaçış dizisine usta oyuncu Levent Ülgen'in de dahil olması ile beraber proje iddialı bir yapım olarak öne çıktı ve bölümleri heyecan içerisinde beklenilmeye başlandı. Projenin ilk sezonunun 8 bölümden oluşacağı öğrenilirken dizide yer alan diğer oyuncuların ismi de belli oldu. Adem Yılmaz, Onur Bay, Aziz Çapkurt, Serkan Genç, Leyla Tanlar, Aras Aydın ve Sezgin Uzunbekiroğlu isimli oyuncuların Kaçış dizisinde Levent Ülgen ile beraber rol alacağı öğrenildi.