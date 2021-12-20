Son Dakika: 2022 KYK Bursu Ne Kadar Oldu? Yapılan Zam Açıklandı!

Yeni yılda KYK burs sonuçlarının açıklanması sonrasında gelecek zammın ne kadar olacağı da merak ediliyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşiyordu. Üniversite öğrencilerine geçtiğimiz yıl ödenen burs miktarını da zam gelmiş ve miktar 650 TL'ye çıkarılmıştı. Peki 2022 senesi KYK bursu ne kadar oldu? Yapılan zam açıklandı mı? Öğrencilerin merak içerisinde beklediği konu hakkında detaylar paylaşıldı ve yapılan zam dikkat çekti. Peki ilk KYK ödemesi ne zaman yatacak, 2022 KYK bursu ne kadar olacak? İşte burs sonuçlarının açıklanması sonrasında yapılan zam ile birlikte konu hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler...

Öğrenciler, KYK burs ücretleri hakkında araştırma yapmaya başlarken üniversitede eğitim görmekte olan öğrenciler için de kredi ve KYK burs sonuçları 14 Aralık 2021 tarihinde açıklanmıştı. E-devlet üzerinden sonuçlar ilan edilirken kredi ve burs alan adaylar da belli olmuş ve sonuçlar dikkat çekici olarak değerlendirilmişti. Bunun yanı sıra yeni yıla kısa bir süre kala 2022 senesinin KYK burs ücretleri merak konusu olmuş ve 2022 KYK burslarının ne kadar olacağı araştırılan konular arasında yer almıştı. Peki ilk KYK ödemesi ne zaman yatacak, 2022 KYK zammı ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki sene verilecek olan burs ve krediler hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve yüksek lisans öğrencilerine 1.700 lira ve lisans öğrencilerine de 850 liraya çıkardıklarını açıkladı. Bunun yanı sıra doktora öğrencilerine de 2550 lira verileceği bilgisi vatandaşı ile paylaşıldı.

Veriler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı ve ön lisansta 34200 öğrencinin burs almaya hak kazandığı belirtilirken bu sayının lisansta ise 144000 öğrenci olduğu ifade edildi. Yapılan toplam başvuru sayısının ise 838000 seviyelerine yükseldiği ifade edilirken burs alan öğrenciler haricinde diğer adaylara da geri ödemeli kredi hakkının tanındığı paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.