Land Rover 155.000 TL’den satılıyor! Kısa süreli kampanyayla vatandaşın ağzı kulaklarına vardı

Kısa süreli kampanyayla vatandaşın ağzı kulaklarına vardı... Land Rover 155.000 TL’den satılıyor! Uzunca bir süreden yana sektörde yer alan Land Rover farklı modelleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor! Esasında lüks ve pahalı araçların adresi konumunda yer alan Land Rover son zamanlarda daha bütçe dostu seçeneklerle karşımıza çıkıyor! Bunun son örneği de 155 bin TL olarak belirtilen bir indirim kampanyasıdır! Peki, ama nasıl olacak? İşte detaylar!

Land Rover firması çeşitli model ve fiyatlarda araç satışı gerçekleştirmektedir. Ancak Rover firması tarafından üretilmiş arazi aracına ilgi büyük. Yetkililer yeni gelen haber ile birlikte ilginin daha da artacağını belirtti. Belirlenmiş fiyat doğrultusunda 155 Bin TL ‘den satışı gerçekleşecek. Bu araç için böyle bir fiyat büyük fırsat olmuştur. Kampanyadan yararlanmak isteyenler kampanya zamanını kaçırmasın…

Kısa Süreliğine Gerçekleşecek Büyük İndirim

Araca sahip olmak isteyenler için uyarıda bulunuldu. İndirimin kısa süre devam edeceği yetkilikler tarafından söylendi. Satın almak isteyenlerin vakit kaybetmeden almaları gerekiyor. Land Rover markası satın almak için daha büyük bir fırsat olamayacağını söyleyenler aracın biran önce alınmasını öneriyor.

Arazi aracı olmasına rağmen şık tasarımı bulunuyor ve konforlu yapısıyla şehir içerisinde de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Asfalt üzerinde göstermiş olduğu benzersiz performansı arazi içerisinde de sergilemektedir.

Arazi aracı olarak bilinen modelin şehir içi kullanımda da sıklıkla tercih edildiği görülmekte. Her alanda ve koşulda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ayrıca fiyatındaki bu indirim ile de birçok modelin önüne geçeceği söyleniyor. Kısa süreliğine fiyatında indiriminde bulunulduğu için araç satın almak isteyenlerin mutlaka bu fırsatı değerlendirmesi öneriliyor.

Land Rover Fırsatı

Uzun süredir araç fiyatlarında artış görülmektedir. Bu durum tüketiciyi olumsuz yönde etkilemiştir. Vatandaşlar araç satın almakta zorlanıyor. Land Rover firmasının yapmış olduğu kampanya ile arazi aracı olan modeli 155 Bin TL ‘ye satın almak mümkün.

Araçtaki bu fiyatın büyük bir fırsat olduğunu söyleniyor. Ayrıca kampanyanın kısa süreli olacağını vakit kaybetmeden satın alınması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuyor. Land Rover diğer araçlarıyla da ilgi çekmektedir. Piyasa modellerine göre uygun fiyat ve kalite sunmaktadır.

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