SGK'lı olarak çalışan kişilere 21 Mart müjdesi! 66.000 TL'ye kadar nakit artık sıkıntı değil, İstediğiniz zaman hesapta

İstediğiniz zaman hesapta... SGK'lı olarak çalışan kişilere 21 Mart müjdesi! 66.000 TL'ye kadar nakit artık sıkıntı değil... Bankaların çıkardıkları kredilere gelen yorumlara baktığımızda müşterilerin ihtiyaç paketlerini oldukça beğendiğini görüyoruz. Ne yazık ki son zamanlarda konut kredilerinin faiz oranlarında bir yükselme meydana geldi. Bazı bankalar yüzde 2 civarında kredi faizi ile kredilerini veriyor. Haliyle aylık ödemelerde oldukça yükseliyor. Ama ihtiyaç kredileri için aynı durum söz konusu değil. Birçok kredi türüne göre ihtiyaç kredilerinin faiz oranları daha uygun kalıyor. Bu nedenle de müşterilerin en çok başvurduğu kredi türü ihtiyaç kredisi oluyor. Birçok kişi çıkan krediler ile ihtiyaçlarını karşıladıklarından ya da gecikme faizi ödenecek borçlarını kapatma fırsatı bulduklarından dolayı oldukça memnunlar.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, ihtiyaç durumunda artık sıkıntı yaşamayacaklar. Çünkü nisan ayında bankalar, 66.000 TL'ye kadar nakit kredi verecekleri kampanyalarını güncelledi. Bu kampanyalardan yararlanarak istediğiniz zaman hesabınıza nakit para yatırabilirsiniz. İşte, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanyalar hakkında detaylar:

Kampanyaların Detayları

1. Vakıfbank Üzerinden 66.000 TL Nakit Kampanyası

Kamu bankası olan Vakıfbank, ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hızlı bir şekilde kredi kullanmanızı sağlıyor. Vakıfbank, düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredileri de sunuyor. Özellikle emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarının 20 katına kadar kredi kullanabilecekler.

2. Garanti Bankası Üzerinden 66.000 TL Nakit Kampanyası

Garanti Bankası, 66000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi kampanyası ile vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlıyor. Kampanyaya katılarak ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak 66000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız, yüksek limitli kredilerde diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatabilirsiniz. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda mobil uygulama aracılığıyla da başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Nakit Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Nakit ihtiyacınız olduğunda, Vakıfbank veya Garanti Bankası'nın internet sitelerinden veya en yakın banka şubesinden nakit kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru işlemi oldukça basittir. Banka şubesine giderek kimlik belgenizle birlikte başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca, bankaların internet sitelerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formlarını doldurarak da başvurunuzu yapabilirsiniz.

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