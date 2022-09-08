KYK Burs Ve Kredi Bekleyenlere Ziraat Bankası Açıkladı!

Bu sene Türkiye'de binlerce kişi üniversite kazanmış oldu. Bu sene üniversiteye giren öğrenciler KYK bursu ve kredileri için başvuru yapacaklar. Ziraat Bankası, KYK bursu ve kredisi alanlara duyuru yaptı. Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için banka ve kredi kartlarına başvururlar. Bu çerçevede Ziraat Bankası internet sitesinde kart duyurusu yayınlandı.

Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi

Bankkart Genç ile banka ve kredi kartları tek kartta birleştirildi. Alışveriş yaparken veya para çekerken, sadece bir kart seçilmelidir.

· KYK'dan burs veya öğrenim kredisi almışssa,

· 18 ve 26 yaşları arasında Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olması,

Size özel geliştirilen bu ürün, banka kartı ve kredi kartı özelliklerini tek kartta birleştirmenizi sağlar. Ayrıca hesabınızda para yoksa nakit avans avantajından yararlanabilirsiniz. Bu sayede KYK bursunuz veya eğitim krediniz faizsiz ve ücret ödemeden alışveriş yapabilirsiniz.

KYK'dan burs veya öğrenci kredisi alabilirsiniz. Bankkart Genç ve Ödenek Avans başvurusunda da bulunabilirsiniz.

Kredi kartı özelliği aktif hale getirilebilirsiniz. İster banka kartına bağlı vadesiz hesabınızın limitinden alışveriş yapabilirsiniz. Ya da kredi kartı limitinizden alışveriş gerçekleştirebilirsiniz.

İşlem yaptığınızda POS veya ATM'de önce hangi fonksiyonu kullanacağınızı seçersiniz. Ardından kartlarla devam edin. Ayrı şifreleri hatırlamak zorunda değilsiniz, şifre aynıdır.

Öğrenciler kartla ilgili ihtiyaç duydukları bilgileri Ziraat Bankası'nın internet sitesinden alabilirler.

KYK Burs Kredi Kimler Alır?

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmasıyla beraber üniversite öğrencisine verilen paradır. Eğitim alan öğrencilerin ihtiyacını giderilmesi için devlet tarafından sağlanır.

KYK Kredi Ne Kadar?

KYK lisans öğrencileri 850 TL alıyor. Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL. Doktora öğrencileri ise 2550 TL almaktadır. 2021'de KYK kredi-burs, lisans 650 TL. Yüksek Lisans 1300 TL. Doktora 1950 TL alıyordu.

KYK Burs Alabilir Nedir?

KYK burs başvuru sonun kısmın da "Bursa alabilirsiniz" cümlesi çıkıyor. Bu cümle bursunuzun onayladığı demek oluyor. Karşılıksız burs yardımı demektir.

KYK Burs Geri Ödeniyor Mu?

KYK bursu karşılıksız ödenmektedir. Bazen KYK bursu bazı nedenlerden kesilebiliyor. Burs kesildiğin KYK kredisine dönüşüyor. KYK kredisi alan kişiler mezun olduktan sonra geri ödemeliler