EYT’de o kişilere kara haber geldi! Stajyerlik ve çıraklık işe giriş tarihi bombası!

Stajyerlik ve çıraklık işe giriş tarihi bombası! EYT’de o kişilere kara haber geldi! Çalışma hayatını noktalamak isteyenlerin heyecanla bekledikleri EYT ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Konuyla alakalı bir çalışma grubu kurulmuş ve bazı formüller ele alınmıştı. Buna göre çalışmalar sonuçlandığında ilk olarak cumhurbaşkanına sunulacak ve onay aldıktan sonra meclise kanun tasarısı olarak getirilecek. Yaşı nedeniyle emekli olurken sorun yaşayan kişilerin bu sıkıntılarının yeni yılla birlikte çözüme ulaştırılması bekleniyor.

EYT’de o kişilere kara haber geldi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mesleki eğitim kapsamında stajyerlik yapan kişilerin çalışan değil öğrenci olduklarını söyleyerek,

“Mesleki eğitim; kamu ve özel sektöre ait kurum, kurmuş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğrenimi kapsamaktadır. İşletmelerde mesleki eğitimin amacı, öğrencinin iş hayatına dahil olması değil eğitimin bir parçası olarak eğitim gördüğü mesleği uygulama ile öğrenmesidir. Başka bir ifadeyle bunlar çalışan değil öğrencidiriler.” şeklinde konuştu.

EYT’liler için Emeklilik Şartları Nasıl

Yıl sonu ile birlikte kişi emekli olabilecek durumdaysa bu değişmeyecek. Yetkili isimler kötü senaryoların olmayacağını ifade etti. Kadınların çalışma hayatı içinde 20 yıllarını tamamlamaları şartlardan biridir.

Erkekler için yıl şartı ise 25 senedir. Bunun yanı sıra gerekli olan prim ödemelerinin de tamamlanmış olması lazım geliyor.

Sigorta süresinin başlangıcı 8 Eylül 1976 tarihinden önce olan erkek çalışanlar için şartlarda 55 yaş ve asgari 5000 prim gününün tamamlanması koşulu bulunmaktadır.

Kişi 55 yaşını tamamlamamış ise yirmi beş sene sigortalı olmalı ve 5000 günlük primin yanında yaşlılık, ölüm ve malullük sigorta primlerini ödemiş olmalıdır. 8 Eylül 1999 tarihi sonrası sigortalı olanlar 60 yaş ve asgari 7000 pirim gününü tamamlamalıdır.

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