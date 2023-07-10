Sıcak yaz günlerinde serinletici bir etki yapan Vermem Seni Ellere isimli dizi projesi dikkat çekmeye devam ediyor. Proje hakkında yapılan yorumlara bakıldığı zaman dizi projesinin yayın hayatının başında olmasına rağmen Kuzey Yıldızı dizisine benzediği görüldü. 2 sezon süren ve 2019 ile 2021 seneleri arasında yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisi Vermem Seni Ellere isimli dizi projesine benzetildi. Vermem Seni Ellere toplamda 64 bölüm boyunca ekranda kalan Kuzey Yıldızı isimli proje ile ortak noktaları konusunda sosyal medyada dikkat çekti.

Kuzey Yıldız isimli televizyon dizisi projesi hatırlanacağı üzere Vermem Seni Ellere dizisi gibi Karadeniz Bölgesi'nde çekilmiş ve konusu bakımından diğer diziye benzer olarak görülmüştü. Dizi projesinde zıtlıklarla dolu olan iki karakterin aşkı ekranlarda yer almış ve proje çok sevilmişti. Başrollerde İsmail Demirci ile Aslıhan Güner'in yer aldığı Kuzey Yıldızı isimli televizyon dizisi projesi eğlenceli hikayesi ile hafızalara kazınan bir proje olmuştu. Uzun bir süre boyunca ekranda kalan Kuzey Yıldızı Unutulmaz projeler arasında katılmış ve dikkat çekmişti.

ATV dizisi olan Vermem Seni Ellere isimli projenin 3. bölümü de ekranlarda yer aldı ve proje bu bölümü ile çok beğenildi. Buse Meral ile Emre Bey ikilisinin başrolde performans sergilediği vermem seni ellere ismi dizi projesinde zıtlıklarla dolu olan iki karakterin hayat hikayesi anlatılıyor. Çiftin aşka doğru adım adım ilerlemesi ekranlarda yer alıyor. dizide Karadeniz coğrafyasının güzellikleri de ortaya konuluyor ve projenin çekimlerine Ordu ilinde devam edilerek proje yayın hayatını sürdürüyor.

Pazar akşamlarında ekran başına geçen seyirci grubunu fazlasıyla etkileyen dizi projesinde Mehmet ile Diriliş karakterlerinin hikayesi ilgi çekiyor. Dizi hayranları projede Mehmet karakterlerinin zıtlıklarla dolu fakat eğlenceli olan hikayesinden memnuniyet duyuyor.