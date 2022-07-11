Kuzey Kore'nin Topçu Ateşi Tatbikatı Yaptığından Şüpheleniliyor

Güney Kore, ABD'nin ortak eğitim için Güney Kore'ye sofistike savaş uçakları konuşlandırmasından günler sonra, Kuzey Kore'nin topçu atış tatbikatı düzenlediğini söyledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Pazar öğleden sonra Kuzey Kore topçusu olduğu tahmin edilen birden fazla yörünge tespit ettiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı gazetecilere gönderilen bir kısa mesajda, "Ordumuz bugün 18:21 ile 18:37 saatleri arasında Kuzey Kore'nin çoklu roketatarları olduğundan şüphelenilen uçuş yörüngelerini tespit etti" dedi.

Ordumuz, ABD-Güney Kore işbirliğini yakın tutarken gözetim ve uyanıklığı güçlendirdi ve kapsamlı bir hazırlık duruşunu sürdürdü” dedi.

Güney Kore cumhurbaşkanlığı ofisi, şüpheli fırlatmaların Kuzey Kore'nin batı kıyısı açıklarında gerçekleştiğini söyledi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Sung-han'ın Güney Kore'nin askeri hazırlık durumunu gözden geçirdiğini ve ofisinin Kuzey Kore'nin olası ek lansmanlarını yakından izlediğini söyledi.

Bu yıl, Kuzey Kore, hem ABD anakarasını hem de Güney Kore ve Japonya da dahil olmak üzere müttefiklerini çarpıcı bir mesafeye yerleştiren nükleer yetenekli füzeler de dahil olmak üzere alışılmadık derecede çok sayıda silah testi gerçekleştirdi.

Washington ve Seul yetkilileri ayrıca izole rejimin yedinci nükleer testini gerçekleştirmeye hazırlandığı konusunda uyardılar - ABD'nin uyardığı bir hareket "hızlı ve güçlü" bir tepkiye yol açacaktır.

Geçen ay Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Seul'ün Pyongyang'dan gelen nükleer tehdide karşı koymak için savunma yeteneklerini ve Washington ve Tokyo ile güvenlik işbirliğini "güçlendireceğini" söyledi.

Pazarlık çipi

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin silah teknolojisini mükemmelleştirmeye ve yaptırımların hafifletilmesi veya güvenlik garantileri kazanmak için ABD ile gelecekteki müzakerelerde pazarlık payını artırmaya çalıştığını söylüyor.

Geçen hafta, Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden altı ABD F-35 uçağı, Güney Kore savaş uçaklarıyla ortak eğitim için 2017'nin sonlarından bu yana Güney Kore'deki ilk geçici konuşlanmaları için Güney Kore'ye geldi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, konuşlandırmanın, iki hava kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirirken, müttefiklerin birleşik savunma duruşunu ve potansiyel dış saldırganlığa karşı güçlü caydırıcılığını göstermeyi amaçladığını söyledi.

ABD askeri açıklamasında, ABD uçağının planlanan 10 günlük eğitim görevi sırasında Güney Kore ve çevresindeki sularda faaliyet göstermeyi planladığı belirtildi.