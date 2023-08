Kuveyt Türklü olan kişilere 600 TL’ ye kadar hoş geldin paketi fırsatlarının detayları merak konusu oldu. Kampanya detayları ve şartları araştırılmaya başlandı.

Kuveyt Türk’ten Hoş Geldin Kampanyası!

Hazırlanan kampanya başlığında “Kuveyt Türklü Olanlara 600 TL'ye Varan Hoş Geldin Paketi Hediye” bilgileri yer aldı. Kampanya kapsamında “Kuveyt Türk Mobil'i indirerek mobilden Kuveyt Türklü olanlara özel 600 TL’ye varan Hoş Geldin Paketi sizi bekliyor” bilgileri paylaşıldı.

Kuveyt Türk’ün hazırlamış olduğu kampanya detayında “1 Şubat 2023 tarihinden itibaren mobilden müşterimiz olanlar, 31 Ağustos tarihine kadar yapacakları 200 TL ve üzeri ilk Sağlam Nakit Kart harcamanıza 200 TL, verecekleri her otomatik fatura talimatına 50 TL olmak üzere toplamda 200 TL, 200 TL ve üzeri ilk Sağlam Kart harcamasına ise 200 TL olmak üzere toplamda 600 TL’ye varan harcama iadesi kazanıyor” vardı.

Herkese 600 TL!

Kuveyt Türk’e mobilden müşteri olanlara hoş geldin paketinde “200 TL’lik Sağlam Nakit kart harcamasına 200 TL harcama iadesi hediye! Sağlam Nakit Kart ile 200 TL ve üzeri yapacağınız ilk alışverişte 200 TL harcama iadesi alabilirsiniz. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar Kuveyt Türk Mobil’den 1 Şubat 2023’ten sonra müşterimiz olan herkese 200 TL’lik Sağlam Nakit kart harcamasına 200 TL harcama iadesi hediye, Kampanyadan 1 Şubat 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında mobilden ile Kuveyt Türklü olan bireysel müşteriler faydalanabilir. Müşteri olduktan sonra kartınızın gelmesini beklemeden Kuveyt Türk Mobil üzerinden Sağlam Nakit Kart bilgilerinizi görüntüleyebilir ve alışveriş yapabilirsiniz. Kampanya kapsamında 31 Ağustos 2023 sonuna kadar ilk kez -tek seferde- yapılacak 200 TL ve üzeri Sağlam Nakit Kart harcamasıyla 200 TL'lik harcama iadesi kazanılır. Kampanyadan faydalanılabilmesi için 200 TL harcamanın, müşteri olma tarihinin üzerinden en az 1 gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. Sanal kartla yapılan harcamalar dahil değildir. Dijital cüzdanlara yapılan ödemeler kampanya kapsamı dışındadır. Mail order işlemlerinde kampanya geçerli değildir.

Müşteriler bu kampanyadan bir kez faydalanabilir. Kampanyaya katılım 30.000 kişi ile sınırlıdır. Diğer kampanyalarla birleştirilemez. Kuveyt Türk, önceden haber vermeden kampanya koşullarında değişiklik yapabilir ya da kampanyayı sonlandırabilir” detayları bulunmaktadır.

Kampanyada “Herhangi bir kanal üzerinden verilen her fatura talimatı ödendiğinde 50 TL, toplamda 200 TL’ye varan Altın Puan hediye! Verdiğiniz her fatura talimatınız ödendiğinde 50 TL Altın Puan kazanabilir, toplamda 4 fatura talimatına kadar vererek 200 TL Altın Puan kazanabilirsiniz” fırsatı yer aldı. 200 TL’ye kadar altın puan detayında “Kuveyt Türk Mobil’den 1 Ocak 2023’ten sonra müşterimiz olanlar 1 Ocak 2023– 31 Aralık 2023 tarihleri arasında herhangi bir kanal üzerinden verdiği her fatura talimatı ödendiğinde 50 TL, toplamda 200 TL’ye varan Altın Puan kazanıyor, Kampanyadan Kuveyt Türk Mobil’den Kuveyt Türklü olan tüm bireysel müşteriler faydalanabilir. 1 Ocak 2023– 31 Aralık 2023 tarihleri arasında herhangi bir kanal üzerinden en az 1 en fazla 4 adet fatura talimatı verilmesi ve talimatların otomatik ödenmesi gerekir. Kampanyaya katılım 20.000 kişi ile sınırlıdır. Diğer kampanyalarla birleştirilemez. Kuveyt Türk, önceden haber vermeden kampanya koşullarında değişiklik yapabilir ya da kampanyayı sonlandırabilir” bilgileri yer almaktadır.

Kampanya detayında “Mobilden müşterimiz olan ve Sağlam Kart alan müşterilerimize, yapacakları ilk 200 TL ve üzeri kredi kartı harcamasında 200 TL Altın Puan hediye. Kampanya hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. Kampanyalarımızdan aynı anda faydalanarak toplamda 600 TL harcama iadesi kazanmak için hemen görüntülü görüşme ile müşterimiz olun, size özel avantajlardan faydalanın” bilgileri bulunmaktadır.

Kampanya şartlarına baktığımız zaman “kampanya kapsamında kazanılan hediyeler Kampanyalı Müşteri’nin aktif olarak kullandığı nakit kart veya kredi kartına yüklenecektir.

Kampanyadan mobilden Kuveyt Türklü olan bireysel müşteriler faydalanabilir. Kampanyaya katılım 30.000 kişi ile sınırlıdır. Kuveyt Türk, önceden haber vermeden kampanya koşullarında değişiklik yapabilir ya da kampanyayı sonlandırabilir” olduğunu görüyoruz.