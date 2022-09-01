Kusursuz Kiracı Dizisi Bomba Gibi Geliyor

Fox TV ekranlarına bomba gibi bir dizi daha geliyor. Kusursuz Kiracı dizisi ile ilgili olarak ise çok çarpıcı iddialar gündemden düşmüyor. Kusursuz Kiracı dizisinde hikâyenin nasıl başlayacağı da yayınlanan fragmanlar sayesinde belirlenmiş oldu. Çok önemli isimlerin rol alacağı Kusursuz Kiracı isimli dizi 30 Ağustos salı akşamı saat 20 00 de Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Serkay Tütüncü'nün başrollerini paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisi yayınlanan fragmanları ile de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi gerek hikayesi gerek de güçlü oyuncu kadrosu ile seyircilerden tam not almaya çalışacak. Dizi 30 Ağustos salı akşamı Fox TV ekranlarında başlıyor.

Kusursuz Kiracı Dizisi Fırtınalar Estirmeye Geliyor

Son dönemlerde en çok konuşulan konular arasında Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Kusursuz Kiracı yer alıyor. Bu dizide çok önemli isimler bir arada yer alacak. Fox TV ekranlarında 30 Ağustos salı günü akşamı yayınlanmaya başlayacak olan Kusursuz Kiracı isimli dizinin yeni fragmanları da ekranlarda boy gösteriyor. Dizinin hikâyesi ise yayınlanan fragmanlar sayesinde belirlenmiş oldu.

Çok çarpıcı olayların ele alınacağı dizide ünlü oyuncu Serkay Tütüncü başrollerde görev alacak. Dilan Çiçek Deniz ile başrol paylaşacak olan Serkay Tütüncü göstermiş olduğu başarısı ile de dikkatleri çekmeyi başaracak. Kusursuz Kiracı dizisi Fırtınalar estirecek gibi görünüyor. FOX TV ekranlarının yeni yapımları arasında yer alan nu proje seyircilerden de tam not alacak gibi görünüyor.

Kusursuz Kiracı Dizisi Yarın Akşam Başlıyor

Fox TV ekranlarının en iddialı yapımları arasında yer alan kusursuz kiracı dizisi 30 Ağustos yarın akşam yayın hayatına başlayacak. Dizinin hikâyesi ise çok çarpıcı olayları ele alıyor. Serkay Tütüncü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde yer alacağı Kusursuz Kiracı dizisi gündemde bomba etkisine de neden olacak. Yetimhanede büyüyen bir kız çocuğunun hikâyesinin ele alındığı dizi ise seyircileri derinden etkileyecek. Kusursuz Kiracı dizisi Fox TV ekranlarında yer alacak. Dizi heyecan ve merak içerisinde bekleniyor.