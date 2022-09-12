Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB ve Garanti 12 Eylül Sonrasında 50.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden 12 Eylül sonrasında 50000 TL'ye kadar ödeme haberi resmi olarak açıklandı. 5 banka üzerinden sizlerde gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanabilecek ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından sizlerde hemen onay olarak hesaplarınıza yatıra bileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, TEB Bankası ve Garanti Bankası üzerinden 12 Eylül sonrasında 50000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde kredi işlemleri yaparak, 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, kullanacakları 50000 TL kredilerde sadece bireysel olarak kredi alabilmektedirler.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank

Kamu bankaları üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden işlemlerini şubelerden veya bankada internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Cep telefonunuz üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirecek hızlı bir şekilde kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden şartlara uygun olarak 5 dakika içerisinde sonuçlarınızı alabilecek onaylanan kredi hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamasını indirmeniz durumunda 50000 TL kredi, hafta sonu olsa bile sizin hesaplarınıza yatırılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden şubelere giderek kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kredi alabilmektedir.

TEB Bankası ve Garanti Bankası

Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlarda kamu bankalarında olduğu gibi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Garanti Bankası ve TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak internet bankacılığı uygulamaları üzerinden düşük faizli krediler ödenmektedir. Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ise TEB Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. 2 banka üzerinden de yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında, onay alacak olan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde sonuç verebilmek için ufak şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden düşük faizli kredi verme taraftarı olmaktadır.