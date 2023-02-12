Kuş Uçuşu Dizisinin Başrolü Birce Akalay Deprem Uyarısı Yaptı!

Geçtiğimiz sene Netflix'te yayınlanan Mezarlık ve Kuş Uçuşu gibi dizi projeleri ile çok konuşulan ünlü oyuncu Birce Akalay bu defa deprem sonrasında önemli uyarılar gerçekleştirdi. Son olarak rol aldığı dizi projeleri ile çok güçlü bir oyunculuk performansı sergileyen ve dünyanın dört bir tarafında da popülerliğini arttırma şansı elde eden başarılı oyuncu Birce Akalay, sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşıma imza attı. Deprem felaketi ardından sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşımlarla önemli bir konuda uyarıda bulunan ünlü oyuncu dikkatleri üzerinde çekti. Sizler için haberimizin devamında bugüne kadar pek çok dizi projelerinde rol olarak geniş bir kitleye hitap eden ve ekranların aranılan yüzü olan Birce Akalay’ın deprem sonrasında yapmış olduğu uyarı hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Ünlü oyuncu Birce Akalay bir süredir Kuş Uçuşu isimli dizi projesinin 2. sezon çekimleri için sette yer alıyordu. 6 Şubat Pazartesi gününde üst üste 2 defa Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremler ardından sosyal medya hesabı üzerinden çeşitli paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen ünlü isim Birce Akalay, deprem mağdurlarının sesini duyurmaya çalıştı. Yardım isteyen ve enkaz altında kalan deprem mağdurlarının sesini duyurmaya çalışan ünlü oyuncu Birce Akalay, ihtiyaç sahiplerinin isteklerini paylaştı. Bunun yanı sıra çeşitli görüşleri ile de dikkat çeken ünlü oyuncu yardımseverlere bir çağrı da bulunarak adından söz ettirdi. Yapmış olduğu çağrıda gönderilen acil yardımların sahada görev yapmakta olan güvenli kurumlar ile koordinasyonlu bir şekilde gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu belirten Birce Akalay, afet bölgesine gönderilen yardımların içeriğinin bu sayede fayda sağlayabilir olacağını anlattı.

Kıyafet ile ayakkabı yardımlarının artık yeterli seviyelere ulaşmış durumda olduğunu yazan ünlü oyuncu Birce Akalay, fazlasının depolara alındığını ve depoların da kısıtlı olduğunu hatırlattı. Bunun yanı sıra salgın hastalıklardan korunmak için de hijyen, ısınma, barınma ve sağlık malzemelerine çok daha fazla ihtiyaç duyulacağı açıklandı ve Birce Akalay önemli bir konuya parmak bastı. İhtiyaç haritaları belirleyen kurumların takip edilmesi gerektiğini ifade eden ünlü oyuncu Birce Akalay, dikkatleri üzerinde topladı.

Sevilen oyuncu, oldukça büyük bir felaketin, bu kadar büyük bir acının yaşandığı sırada hala düşmanca tavırlar sergilendiğini ifade etti ve bir isyanda bulundu. Tüm Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını anlatan ünlü oyuncu insanoğlunun hala düşmanca tavırlar sergilediğini söyledi ve bu durumu anlayamadığını yazdı. Kimsenin artık hislerini yağmalamaya çalışmaması gerektiğini açıklayan ünlü isim, bizden önemli kardeşlerimizin olduğunu yazdı ve herkesin işine gücüne bakması gerektiğini açıkladı.

Birce Akalay afet bölgesine yardımların bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunun altını çizerken hastalıkları bulunan deprem mağduru vatandaşların da unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Deprem sonrasında halkın yardım toplamaya başladığı ve kenetlendiği ifade edildi ve herkesin yardıma koşması gerektiği açıklandı.