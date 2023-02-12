İlkokul, Ortaokul ve Liseler Ne Zaman Açılacak? Son Dakika MEB Açıkladı!

Öğrencilerin 15 tatilinin süresi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında uzatılmıştı. Eğitime ne zaman devam edileceği ile ilgili günden güne alınan kararlar arasında bir yenisi daha eklendi ve okulların açılma tarihi değişti. “Okullar ne zamana kadar tatil?” gibi soruların yanıtlarını almak isteyen milyonlarca öğrenci “2023 okullar ne zaman açılacak?” sorusuna cevap aradı. Peki “2. dönem okullar ne zaman açılacak?” Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan son dakika açıklamasını sizler için yazdık ve merak edilen sorulara yanıt verdik.

Deprem felaketi sebebiyle tüm Türkiye olarak çok zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda eğitim de dahil olmak üzere her alanda iyileştirmeye yönelik kararlar alınıyor ve bazı durumlarda değişiklik yapılıyor. Eğitim öğretim alanlarında da bazı kararlar alındı ve 15 tatilin süresi uzatıldı. 15 tatil 23 Ocak tarihinde başlamış olacak ve normal şartlarda 6 Şubat tarihinde sona erecekti. Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler ardından okulların tatilinin uzadığı belirtildi ve öğretmenlerin gönüllü olarak deprem bölgesinde yardım faaliyetlerine katıldığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise almış olduğu karar ile 13 Şubat tarihine kadar 71 ilde eğitim kurumlarının açılmasına karar verildiğini belirtti. Bunun yanı sıra deprem gören 10 ilde de okul öncesi eğitim kurumlarının 20 Şubat tarihinde açılacağı belirtildi. Diğer öğrenciler ise öte yandan 20 Şubat tarihinde 81 ilde ders başı yapacak ve arkadaşları ile buluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün üniversitelerin bahar dönemi hakkında önemli bir açıklamada bulunmuş ve bu dönemin yüz yüze olmayacağını belirtmişti. Deprem mağduru olan vatandaşların Tüm Türkiye'de KYK yurtlarına yerleştirilecek olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerde bahar döneminin online olarak devam edeceğini aktarmış ve üniversitelerin yaz ayına kadar kapalı olacağını söylemişti. Üniversiteler hakkında alınan bu karar sonrasında okullardaki eğitimin online olacağına yönelik resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Okulların normal şartlarda 6 Şubat 2023 tarihinde açılması planlanıyordu fakat bu tatil süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı. Bu şekilde 15 tatile 14 gün daha eklendi ve eğitim öğretim hakkında yeni bir karar alınmış oldu.

KYK yurtlarını deprem mağduru vatandaşlar için açacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin yaz mevsimine kadar tatil edildiğini açıkladı ve öğrencilerin bahar döneminde yollarına uzaktan eğitimle devam edeceğini belirtti. KYK yurtlarının depremzedeler için misafirhane gibi kullanılacağı belirtilirken üniversitelerin bahar döneminin tatil edilmesi hakkında tepkiler de çoğalıyor.

Üniversite öğrencilerinin okullarının resmi internet siteleri üzerinden eğitim öğretim açılış tarihlerini öğrenebileceği açıklanırken bazı üniversitelerde henüz açıklanmamış olan tarihlerin de önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. Bir son dakika açıklaması da Yükseköğretim Kurumu’ndan geldi ve Türkiye genelinde bahar eğitim öğretim döneminin tüm üniversitelerde ertelendiği bilgisine ulaşıldı.