Kuruluş Osman Yayınlanmadı, Çöp Adam Kazandı!

Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi, deprem sebebiyle kanalların dizi projelerinin çekimlerine ve yayınlarına ara vermişti. Bu sebeple Çöp Adam dizisi de bir süredir ekranlarda yayınlanmıyor ve izleyici karşısına çıkmıyordu. Bazı dizilerin yeni bölümleri 22 Şubat Çarşamba akşamında yayınlanmış ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Yavaş yavaş bu hafta itibariyle diziler yayına girerken gelecek hafta itibariyle stok olmayan dizilerin de yayında olacağı tahmin ediliyor. Dizilerin yeni bölüm fragmanları da çekimlerine geçen yapımlar ile beraber yayınlanıyor.

Star TV'nin sevilen dizlerinden biri olan Çöp Adam isimli dizi projesi ise bu hafta yeni bölümünü ekranlara taşıdı ve izleyici ile buluştu. Söz konusu dizi projesinin 11. bölümünde ilginç ve şaşırtıcı gelişmeler yaşandı ve izleyici grubu diziyi heyecan içerisinde izledi. Reyting oranlarında zirvede yer alan kuruluş Osman isimli projenin aynı akşam tekrarının yayınlanması ise Çöp Adam dizisinin zirvede bulunmasını sağladı.

Çöp Adam isimli dizi projesi Kanal D ekranlarının O Kız dizisinde yeni bölümü ile ekranda olduğu akşam yayınlandı. Her 3 kategoride ilk sırada yer almayı başaran Çöp Adam isimli dizi projesi Kuruluş Osman'ın yokluğunda puanları toplamaya başladı. Sosyal medyada da bu durum değişmedi ve sonuçlar Çöp Adam dizisinin lehine oldu. Ölçümleme adba.tv tarafından yapıldı ve söz konusu dizi projesinin gün içinde 92.100 ileti aldığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Sosyal medyada Kuruluş Osman dizisi tekrar bölümünü yayınlayarak 2. sırada bulundu fakat 1300 iletisi alması da dikkat çekti. Diğer taraftan O Kız dizisinin de 1000 ileti alarak günü tamamlaması dizinin hayranlarını şaşırtan bir gelişme oldu.

Yayın hayatına başladığı günden beri sosyal medyada 1. koltuğunu kimseye kaptırmayan Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi son haftalarda reyting oranlarında bir yükseliş yaşayarak yayın hayatına devam ediyor. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu ve Sedef Avcı'nın başrolde bulunduğu dizinin hikayesi de her yeni haftada daha ilginç bir hal almaya başlayarak izleyiciyle buluşuyor.

Elçin Sangu tarafından canlandırılan Peri karakterinin Tamer'e duyduğu saplantılı aşk tuhaf bir hal alıyor ve seyirci grubu dizinin her yeni bölümünde büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Diğer taraftan oldukça normal görünen Berrin de eşi Tamer'i Peri’ye kaptırmamak adına bazı ilginç tavırlar sergiliyor.

Berrin Tamer'in doğum gününde Meryem ile Peri'yi bir odaya kapatıp bağlamıştı ve bu durumda Berrin, bu savaşta dişli ve çetin bir karakteri olduğunu göstermişti. Daha sonra iplerinden kurtulmayı başaran Peri kendisini bağladıklarını söylemesine rağmen Tamer'i inandırmayı başaramamıştı.

12. bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Çöp Adam dizisinde olaylar iyice sarpa saracak ve Peri sinir krizleri geçirmeye başlayacak. Tüm bu olaylar yaşanırken Tamer karakterinin Berrin ve Peri arasında nasıl bir seçim yapacağı da merak ediliyor.