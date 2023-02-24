Yargı Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak, Yargı 55. Bölüm Özeti Nedir?

Tüm kanallar, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesinden yayına geçmiş ve diziler yayın hayatına ara vermişti. On ilimizde meydana gelen afet ardından tüm kanalların yayın akışları tamamen değişmiş ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Dizilerin yayınları durdurulurken çekimlerin de ertelendiği bilgisine ulaşıldı. Bazı dizilerin yeni bölümleri ise geçtiğimiz hafta sonu itibariyle yayınlandı ve izleyiciyle yeniden buluştu. Bunun yanı sıra pazartesi gününden sonra yine bazı dizi projelerinin yeni bölümlerinin de ekranda olduğu dikkat çekti. Ömer ve Yasak Elma dizilerinin yeni bölümleri de 20 Şubat akşamında izleyici karşısına çıkacaktı. Fakat aynı gün Hatay'da meydana gelen iki ayrı deprem sonrasında yeni bölümlerin yayınlanmasının iptal edildiğinin duyurusu gerçekleşmişti.

Yalnızca ATV, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin yeni bölümünü ekranlara vermiş ve seyirci grubu uzun bir süre ardından diziyi yeniden izlemeye başlamıştı. O Kız, Çöp Adam, Taçsız Prenses ve Üç Kız Kardeş gibi bazı dizilerin yeni bölümlerini ekranlarda gördü ve Yargı dizisi hakkında yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Kanal D pazar akşamlarının sevilen yapımı olan Yargı isimli televizyon dizisi projesi hakkında bir açıklamada bulundu ve merak edilen sorular yanıt buldu.

Perşembe akşamında Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümünü yayınlanacağı Kanal D tarafından duyurulmuştu fakat kanalın son dakikada bu durumdan vazgeçtiği öğrenildi. Üç Kız Kardeş, Camdaki Kız ve O Kız gibi dizi projelerinin geçtiğimiz hafta itibariyle yeni bölümlerini yayınlayacağı kanalın web sitesi üzerinden duyurulmuştu fakat son dakika kararı ile bu durumdan vazgeçildiği bilgisine ulaşıldı.

Dün itibarıyla Yargı isimli hukuk temalı dizi projesi hakkında meraklı bekleyiş son buldu ve dizinin yeni bölümünün hangi akşam yayınlanacağı öğrenildi. Peki Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Yargı neden yayınlanmıyor bitti mi? Sosyal medyada ünlü oyuncu Pınar Deniz'in sette bir hayranı ile çekilmiş olan pozunu paylaşması dikkat çekmişti ve dizi çekimlerine başlandığı görülmüştü. Daha sonra projenin 55. bölüm fragmanı yayınlandı ve Ilgaz'ın Defne'yi bulmaya çalıştığı görüldü. Gelen tehdit ile Defne karşılığında Ceylin ve diğerleri ise gelini öldürme şüphesiyle gözaltında bulunan damadın bırakılması şartı sebebiyle zor anlar yaşamaya başladı. Defne ile ilgili yeni bölümde neler yaşanacağı merak edilirken Ilgaz karakterinin elini kolunu sallaya sallaya giden damadın arkasından bakması sosyal medyada da gündem oldu.

Kanal D tarafından Yargı dizisi hakkında yapılan paylaşımda bir son dakika değişikliği olmazsa projenin yeni bölümünün 26 Şubat akşamında ekranlarda yer alacağı düşünülüyor. Dizide Eren Komiser isimli karakteri hayat veren Uğur Arslan'ın abisi, yeğenleri ve yengesi ile birlikte bazı akrabaları da Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti. Birkaç gün akrabalarından haber alamayan ünlü oyuncu bölgeye gitmesi ardından acı haberi öğrenmişti.