Toplamda 4 sezon boyunca televizyon ekranlarında yer alarak çok başarılı sonuçlar elde eden Kuruluş Osman isimli televizyon dizisi projesi izleyici grubunun en sevdiği diziler arasında yer alıyor. Ekranların yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in başrolde performans söylediği söz konusu dizi projesinde pek çok oyuncu da boy gösteriyor ve dikkat çekiyor. Özellikle Ayşe Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Açelya Özcan dizinin en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

5. sezonu ile yoluna devam eden bir proje olan kuruluş Osman dizisi Eylül ayı sonrasında tekrardan izleyici grubu karşısına çıkacak ve yeni bölümlerini yayınlayacak seyirci grubunun karşısına çıkacak. Ziyarete açılan dizinin etkileyici platosu da pek çok magazin haberine konu oldu. Seyirci grubu dizinin çekim alanlarını görmek istedi ve bu fırsatı elde etti. Bu şekilde yeni sezonda dizi projesinin ruhunun daha güçlü bir şekilde hissedileceği tahmin ediliyor.

Açelya Özcan dizinin 4 sezondur takipçisi olan seyircilerine bir mesaj iletti ve ekip ile 4 senedir birlikte olduklarını açıkladı. Dizi ekibinin bir aile gibi olduğunu ve yaşadıkları ilişkinin akrabalık ilişkisini dönüştüğünü açıklayan ünlü oyuncu tüm ekip arkadaşları adına da bir mesaj ilettiğini söyledi. Seyirci grubuna da 4 sene boyunca kendilerini zirveden indirmemeleri sebebiyle sevgi ve saygılarını ilettiklerine aktardı.

Dizi projesinin perde arkasında çok güçlü ve çok kalabalık bir ekip bulunduğunu açıklayan oyuncu tecrübeli dizi ekibi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Oyuncu aksiyon sahnelerinin kolay geçmediğini açıkladı ve uzun saatler boyunca mesai yaptıklarını söyledi. Diziye hem ruh anlamında hem de fiziken odaklanmaları gerektiğini açıklayan ünlü isim hava şartlarının ise zorlayıcı olabildiğine söyledi. Fakat diğer taraftan arkada kimsenin göremediği bir yerde tecrübeli güçlü ve kalabalık bir ekibin bulunduğunu açıkladı.