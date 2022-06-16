Kuruluş Osman Dizisinde Sezon Finali rekor kırdı

ATV ekranlarında yayınlanan 3 sezonunu da reytinglerin zirvesinde tamamlamış olan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gören Kuruluş Osman dizisi Çarşamba saat 20' 00 de ekranlara gelecek olan sezon finale bölümü ile heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Osman Bey ve alpları Yenişehir'e girdikten sonra Romanos'un cezasını uygular. Osman Bey'in yeni yapmış olduğu Yenişehir fethi Konya ve Bitinya’ da nasıl karşılanacak.

Osman Bey artık Yenişehir'i fethetmeyi düşünür. Osman Bey ve Alpların Yenişehir'i fetih etmek için kuşatırken Malhun, Bala, Ayşe, Aygül hatun ve diğer bacılar da onlara destek olacaktır. Kıyafet değiştirerek kaleye gizlice sızmış olan hatunlar düşmanı iç taraftan çökertebilecekler mi? Düşman ile büyük bir savaşa girerken okla yaralanmış olan Aygül hatunun durumunun ne olacağı belirsizdir.

Kaleye Gizlice Giren Hatunlar Esirlere Ulaşabilecekler Mi?

Romanos'un elinde esir olan Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davut esir durumundadır. Romanos Osman Bey'in kurmuş olduğu oyunu öğrenmek için her bir şeyi yapmaya hazır durumdadır. Akça Derviş ve Kumral Abdal, Demirci Davut'un Romanos'un son yapmış olduğu işkencelerine daha fazla dayanabilecek mi? Bala ve Malhun yanlarında olan diğer hatunlar esir olanlara ulaşıp kurtarmayı başarabilecekler mi?

Kuruluş Osman Dizisi Sezon Finalinde

Osman Bey'in kapısına dayanmış olduğu Yenişehir'de zorlu bir direniş ile karşılaşmış olur. Osman Bey Yenişehir'in fethini yapabilmek için bilek gücü ile beraber zekâsını da kullanacaktır. Osman Bey'in dahi olan planı nedir. En sonunda Kayı alpları Yenişehir'in kapılarına ulaşmış olur. Yapılan bu hucuma şaşırmış olan Romanos ve askerleri kirli bir tuzak kurmaya kalkışır. Mücadelenin en çetin olan zamanlarında Demirci Davut canını ortaya atarak kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendini öne atmıştır. Demirci Davut bu durumda kurtulabilecek mi?

Osman Bey Romanosa Ne Ceza Verecek

Osman Bey ile yanında olan Alpları Yenişehir'i artık ele geçirmiştir. Romanos ile mücadele eden Osman Bey onun kellesini alarak cezasını uygular. Bu durum yeni bir zaferdir fakat Yenişehir'de yer alan ahali Osman Bey için yeni bir problem çıkaracaktır.

Osman Bey'in Yenişehir fetih sonrasında Sultan'ın tepkisini çekmiştir. Osman Bey'in yapmış olduğu bu fetih bitin ya da artık hakim güç olduğu anlamına gelmiştir. Osman Bey'in arka arkaya yapmış olduğu fetihler Konya'da nasıl bir tepki ile karşılanacak. Sultan Alaaddin Osman Bey'in yeni fethetmiş olduğu Yenişehir'e ne şekilde tepki verecek.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Osman dizisinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz üstlenmiştir. Başrolüne Osman Bey karakterini hayat vererek sorumluluk alan Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman ATV ekranlarında çarşamba akşama saat 20.00'de damga vurmaya devam ediyor. Zorlu mücadeleler ile fethini gerçekleştiren Osman beyin önümüzdeki sezon fetihleri devam edecek. Heyecan dolu sezon finali ile Kuruluş Osman dizisi 3. sezonunu bu şekilde tamamlamış olacak. Burak Özçivit'in göstermiş olduğu performans bu sezonda büyük beğeni almıştır.

İhtişamlı bir sezon finali ile ekranlarda olacak Kuruluş Osman dizisi reytingler zirvesinde yerini korumuştur. Mehmet Bozdoğan yapmış olduğu açıklamada Kuruluş Osman dizisi 2022-2023 yeni sezonda da 4. sezonu ile ATV ekranlarında olmaya devam ediyor. Önümüzdeki sezon ekranlara gelecek Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey bağımsızlığının ilanını gerçekleştirecek. 4. sezon ekranlarda olacak Kuruluş Osman dizisi artık dağılmakta olan Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı kendi bağımsızlığını ilanını sunan Osman Bey'i görmüş olacağız.