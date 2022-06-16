Hakim Dizisi Sadece Ona Yaradı

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel gibi isimlerin yer alması, vicdani ve mesleki bir sorgulamaya dayanan etkileyici konusu ve oyuncu kadrosuyla çok güçlü bir yapımdı. Bir Amerikan dizisi olan Your Honor dizisinden uyarlanan Hakim iyi başlamıştı. Ama daha sonra bir türlü beklenen ve istenen reyting oranlarına ulaşamadı. Bu da dizinin onuncu bölümde sonlandırılmasına neden oldu. Geçen Pazartesi ile birlikte dizi ekran yarışından çekildi ve final yaptı.

Beşikçioğlu ve Yücel'in yanında Hasibe Eren ve Yurdaer Okur gibi deneyimli ve başarılı oyuncular da dizi için hatırı sayılır performanslar ortaya koydu. En iyi performanslardan birisi ise dizinin genç oyuncusu Fatih Berk Şahin'in oldu. Genç yıldız bu diziyle birlikte adeta parladı ve büyük bir dikkat çekti. Şahin’i aslında dijital bir diziden tanıyanlar çoktu. Daha sonra Show TV'de başlayan ve çok uzun sürmeyen Yalancı dizisinde de beğenilmişti. Son olarak Hakim'le birlikte tanınma oranını arttıran şahin şimdi çok daha geniş bir seyirci kitlesine hitap eden oyunculardan birisi oldu.

Ozan'ın Kilit Rolü

Hakim dizisinde Şahin, Beşikçioğlu' nun oğlu Ozan rolündeydi. Yani aslında önemli rollerden birisiydi. Çünkü başrol oyuncusunun mesleği ve dürüstlüğü ile iki arada bir derede kalmasına neden olan bir karakterdi. Rol aldığı diğer dizilerden çok daha önemli bir karakterde oynadığı için artık seyirciler onu daha yakından tanıyor. Şahin kendisi de Hakim dizisinin kariyerinde önemli bir dönemeç olduğunu belirtiyor. İdol olarak kabul ettiği oyuncularla birlikte olmanın kendisi için inanılmaz bir fırsat olduğunu vurguluyor.

Sette onları gözlemleme fırsatı bulduğu ve onlarla beraber oynadığı için kendisini çok şanslı hissettiğini de söylüyor. Aynı zamanda gençliğin verdiği heyecanla etkileyici ve güzel bir performans sergileyince de artık yüzü pek çok kişiye çok daha tanıdık gelen bir isim oldu.

Hakim dizisinin senaryosundan ve oyunculardan çok etkilendiğini belirten Şahin, önce dizinin orijinal yani Amerikan versiyonunu izlemiş. Orada da kendi oynadığı karakterin başına gelen kazayı izleyince çok etkilenmiş. Hikâyenin gelişiminde bu kaza sahnesinin büyük bir önemi var. Bu yüzden hem izleyince hem de kendisi oynayınca onun için çok belirleyici bir sahne olmuş. Öte yandan Ozan her anı ve farklı duygularıyla oynanması zor karakterlerden birisiydi. Şahin de bu zorluğun hakkından geldi ve karakterin bütün karmaşık duygularını izleyiciye geçirmeyi başardı.

Önü Açıldı

Diğer oyuncular için dizinin erken bitmesi belki de beklenmedik ve üzücü bir gelişme. Tabi ki geniş bir kast ve sahne arkası ekiple birlikte verilen emeğin bu şekilde sonlanması güzel değil. Ama bütün diziler gibi Hakim'in devam etmesi de izlenme oranına bağlıydı ve ona göre karar verildi. Ama işin sonunda en karlı ve şanslı çıkan oyunculardan birisi Fatih Berk Şahin oldu. Hem çok başarılı ve deneyimli oyuncuların performansını ve sahne arkasını izleme şansı buldu. Hem de artık pek çok proje için aranan bir yüz haline geldi.

Yeni Projeler

Fatih Berk Şahin için Hakim dizisinin bitmesi çok olumsuz bir durum değil. Kendisi artık çok farklı projelerden teklif alabilir. Seyircinin yüzü kendisine alıştı ve artık tanınan bir oyuncu. Bakalım genç oyuncunun bir dahaki dizisi ve karakteri ne olacak. Ayrıca dizinin bütün ağır toplarının ve diğer başrollerinin de yeni dizi çalışması olup olmayacağı da çok merak ediliyor.