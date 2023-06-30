Bozdağ Film Platoları, Destan, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi oldukça başarılı ve dünyaca ünlü projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Tarih severlerin ziyaretine açılan Bozdağ Film Platoları yoğun bir ilgiyle karşılaştı ve dikkatleri üzerine çekti. Bozdağ film platolarına Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir tarafından da yoğun bir ilgi gösterildi. Adeta ziyaretçi akını ile karşılaşan Bozdağ Film Platoları bu şekilde ne kadar başarılı olduklarını da gözler önüne serdi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın 3. büyüğü olan Bozdağ Film Platoları izleyici grubunu Osmanlı'nın kuruluş dönemine götürdü ve değişik anlar yaşattı. Seyirci kitlesinde keyifli bir deneyim sunmayı ihmal etmeyen Bozdağ Film Platoları aynı zamanda unutulmaz bir macera yaşatma hedeflerine de devam ediyor. Haberimizin devamında Bozdağ Film Platoları ile ilgili detaylı bilgiler sizler için yer almaktadır.

Ziyaretçiler bu platoya geldikleri zaman Ertuğrul Gazi'nin yaşadığı Kayı Obası ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in yaşadığı bölgeyi ziyaret edebilme fırsatı elde ediyor. Bunun yanı sıra ziyaretçilerin Osmanlı'nın kurulduğu Söğüt'te yer alan dükkanları ve dekorları gezebildiği de bilinen bir durum. Diğer taraftan bölgede yer alan şerbetçi de pek çok el yapımı içecek ile Osmanlı şerbetinin tadına bakılabildiği de bilinmekte seyirci grubu ve ziyaretçiler Söğüt ve Yenişehir'in büyülü sokaklarında dolaşarak geleneksel el sanatlarını görüyor.

Gezinti ziyaretçiler için tarihi bir yolculuk oluyor ve Harzemşah Sarayı ile Ürgenç Çarşısı Klasik Türk mimarisi ile bezenmiş bir şekilde ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Diğer taraftan kısa süre içerisinde bu sarayda yeni aktivitelerin yapılacağı da açıklanan bilgiler arasında yer almakta. Bunun haricinde seyirci grubunun eski Türk aile yaşantısının izlerini görebildiği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.