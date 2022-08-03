Kupa Kızı Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Alina Boz ile Tarık Emir Tekin Başrolde

Alina Boz son zamanların en yetenekli ve en parlak oyuncuları arasında parmakla gösteriyordu. Tarık Emir Tekin cisimli genç isim ise Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesiyle büyük bir çıkış yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Tarık Emir Tekin ve Alina Boz gibi iki başarılı ismi bir araya getiren Zengin Kız dizisi hakkında hazırlıklar hızlı bir şekilde devam ederken dizinin hangi tarihte yayınlanacağı da merak konusu oldu. Diğer taraftan kısa süre içerisinde sete çıkması beklenen Zengin Kız dizisinde önemli bir değişiklik yapıldığı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Kupa Kızı dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosuna kimler var, Kupa Kızı dizisi oyuncuları kimdir, ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Medyapım imzalı olarak Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Zengin Kız isimli televizyon dizisi projesinde Tarık Emir Tekin ile Alina Boz başrolde yer alacak. İki genç oyuncuya dizide Nazan Kesal isimli usta oyuncu da eşlik edecek ve oyuncu kadrosu dikkatleri üzerine çekecek. Dizinin çok yakında sete çıkması beklenirken güzel oyuncu Alina Boz’un ise bir bebek bakıcısına hayat vereceği açıklandı.

Ünlü oyuncu Alina Boz'un bebek bakıcısı karakterine hayat vereceği dizinin sete çıkmasına az bir süre kaldı ve dizi ile ilgili hazırlıkların son hızla devam ettiği öğrenildi. Konu hakkında dikkat çekici olan bilgi ise dizide önemli bir değişiklik yapıldığı yönünde oldu ve detaylar merak konusu oldu. Dizinin isminde değişikliğe gidildiği açıklanırken çncelikle zengin kız olarak açıklanan projenin adı Kupa Kızı olarak değişikliğe uğradı. Bundan böyle Kupa Kızı ismi ile anılacak olan Zengin Kız isimli televizyon dizisi projesi Alina Boz ile Tarık Emir Tekin'in sevenleri tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Alina Boz son olarak Maraşlı dizisinde rol olarak hayranları karşısına çıkmış ve oyunculuk performansı sergilemişti. Kupa Kızı dizisi ile ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu sonunda hayranları ile buluşacak ve güçlü bir şekilde oyunculuk performansı sergileyecek. Maraşlı dizisinde ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu gözlerini süren ünlü oyuncu, bunun yanı sıra Bandırma Füze Kulübü isimli sinema filminde de rol alarak adından söz ettirmişti.

Kupa Kızı isimli diziyle hayranları karşısına çıkacak olan güzel oyuncu Alina Boz söz konusu yeni dizi projesinde bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok farklı bir şekilde seyirci kitlesi ile buluşacak. Dizide Zeynep karakterine Hayat verecek olan ünlü oyuncu fakirlikten zenginliğe doğru bir senaryonun içinde yer alacak olan birini canlandıracak. Proje günümüz dünyasının çok ilgi çeken hikayelerinden birisini anlatarak ekranlarda yayınlanacak.

Dizinin erkek başrol oyuncusu ise genç isim Tarık Emir Tekin olacak. Tekin'in ikinci dizi deneyimi Kupa Kızı isimli proje olacak ve sevenleri ile buluşacak. Tarık Emir Tekin Sadakatsiz dizisinde Selçuk isimli karaktere hayat vermiş ve sergediği oyunculuk performansı ile hayranlarından beğeni toplamıştı. Tarık Emir Tekin Londra'da oyunculuk eğitimi alması ardından Türkiye'de dönmüş ve Sadakatsiz dizisinde performans sergilemişti. İlk kez başrolde yer alacak olan ünlü oyuncu Tarık Emir Tekin ve Alina Boz izleyici karşısına çıkacak.