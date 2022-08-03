Akbank 36000 TL kredi vereceğini açıkladı: 36 ay vadeli olacak ve hemen onay verilecek...

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle vatandaşlar ihtiyaç kredisi kampanyalarında göz atarak en uygun ihtiyaç kredisi kampanyasını bulduktan sonra başvuru yapmak istemektedir. Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler yapılarak yeni bir kredi paketi hazırlandı ve bu Kredi paketinde 36.000'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Banka üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartları uygun olarak kredinizi hemen kullanabilecek ve onaylanan bu krediyi hemen aynı gün içinde hesabınıza Akbank direkt uygulaması üzerinden yatırabileceksiniz.

Akbank 36000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde Kredi imkanı sunmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartları uygun olarak Kredi imkânından faydalanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

36.000'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız ve Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak bu işlemleri yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin.

SMS ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar banka hesapları bulunması durumunda ise Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi kullanabilmektedirler. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara banka 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Size en yakın Akbank şubesine giderek de kredi başvurusunda bulunabilecek ve nakit kredinizi bu şekilde hemen alabileceksiniz. Akbank şubelerine giderken kimlik ve gelir belgenizle birlikte işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.