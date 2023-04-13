FED Tutanaklarında Yıl Sonunda Resesyon Riski!

ABD Merkez Bankası FED tutanaklarını dün itibari ile 12 Nisan Çarşamba günü açıkladı. Açılanan veriler ve yayımlanan belgelere göre ABD’de yaşanan bankacılık krizinin kaynağını oluşturan problemler, ekonomi için yılsonunda resesyon yaşatabilir.

Fed tarafından 12 Nisan tarihinde açıklanan Federal Açık Piyasalar Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları arasında yer alan Silicon Valley Bank'ın yaşamış olduğu kriz ile finans sektöründe başlayan krizlerin olası yansımaları hakkında sunulan yer verdi. FED denetim sorumlu Başkan Yardımcısı Barr, bankacılık sektörünün sağlam aynı zamanda dirençli dönem de olduğunu dile getirse de, ekonomistler aynı düşünce buluşmuyor.

Toplantı özetinde ön plana çıkan bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve potansiyel ekonomiye etkileri konusuna ilişkin değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda, ekonomi kadrolarında yer alanların Mart toplantısındaki tahmini, yılsonunda hafif bir durgunluğun yaşanacağı, ileriki iki yıllık süreçte ise toparlanma yaşanacağı ifade edildi.

Çarşamba günü yayınlanmış olan Federal Rezerv belgelerindeki bilgilere göre, ABD bankacılık krizinde yaşanan serpinti ekonomiyi yılsonunda resesyona götürebilir. Mart ayındaki toplantı tutanakları arasında, Silicon Valley Bank'ın yaşamış olduğu başarısızlık ve finans sektöründe başlayan kargaşanın muhtemel yansımaları hakkında yapılan sunuda yer aldı.

Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr, sağlam ve dirençli olan bankacılık sektörünü olumlu yorumlasa da, ekonomistler bu görüşe katılmayıp, ekonominin bu konuda darbe alacağını ifade ediyor.

Toplantı özetinde ortaya çıkan "Bankacılık sektöründe yaşanan son dönemdeki olumsuz gelişmelerin potansiyel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler göz önüne alındığında Mart toplantısında ön plana çıkan tahminin, yılsonunda başlayacak olan hafif durgunluk ile birlikte toparlanmanın 2 yıl süreceği düşüncesi ağır basıyor”

Toplantı sonrası tahminler, Fed yetkileri yılın tamamı için sadece yüzde0,4 oranında bir GSYİH büyümesi yaşanacağını gösteriyor.