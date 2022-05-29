Kripto Dünyasındaki Yeni Dolandırıcılık Vakası Thodex Vakasını Hatırlattı

Ayrıca kullanıcıların hesabına ve paralarına da el koyuluyor. Yusuf Balcı adlı bir kullanıcı olayın geçtiğimiz yılın Mayıs ayında başladığını söyledi. Balcı'nın söylediklerine göre Mayıs'a kadar hiç bir sorun olmadan işlem yapmaya devam etmişler, ancak Mayıs ayında birden bire hesapları kapatılmaya başlanmış.

Hukuki Yorum

Olayın hukuki boyutunu değerlendirmek için açıklama yapan avukat Derya Özyurt ise şöyle bir şey söyledi. Kullanıcılar hesaplarındaki para artınca ve katlanınca parayı çekmek istiyor. Paralarını nakde çevirip çekmek isteyen kullanıcılara bahsedilen kripto para hesabı bloke haberi gönderiyor. Yani hesaplarını bloke ediyor ve işlem yapmalarını engelliyor. Daha sonra bu durumu anlamak için telefon eden kullanıcılara ise hesaba savcılığın bloke koyduğu ve paranın bu yüzden nakde çevrilmediği bilgisi veriliyor. Ancak özyurt' a göre sorun şu ki bu durumla ilgili hukuki bir süreç

filan yok. Yani hesaba el konduğu bilgisi tamamen yanlıştır.

Komisyonsuz İşlem İddiası

Mağdurlardan bir diğeri olan Eren Yıldırım ise bahsedilen hesabın kullanıcılara komisyonsuz işlem vadettiğini ve bu yolla çok sayıda kullanıcı çektiğini vurguladı. Hatta kendisinin de arkadaşlarını bu siteye yönlendirdiğini ve bu sayede kullanıcı kazanlamalarını sağladığını belirtti. Ama olaylar geliştikçe bu hesap Yıldırım ve arkadaşlarını bir dolandırıcılık çetesi olarak çalışmakla itham etmiş. Kendileri hakkında savcılığa şikâyet edildiğini ve ceza kesileceğini iddia eden sitenin bu söyledikleri de tamamen asılsız.

Bu Durumda Ne Yapılabilir?

Avukat Derya Özyurt bu durumdaki kullanıcıların paralarını nasıl geri alacağı konusunda yardımcı olmaya çalışıyor. Ona göre bu durumda kalan ve mağdur olan yani içeride parası kalan herkes bulundukları yerdeki Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet edebilir. Nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından şikâyet edilirse hesap hakkında hukuki bir işlem başlatılır ve yapılanlar sorgulanabilir.

Kripto Paralarda Dolandırıcılıktan Nasıl Kaçılır?

Son yıllarda bütün dünyada kirpto paraya yönelik ilgi arttı. Öyle ki pek çok yorumcu bu durumu "kripto para çılgınlığı" olarak adlandırıyor. Genel olarak bu işe giren birisinin dolandırılma riski de beraberinde geliyor. Kullanıcılar gerçek para piyasasında olduğu gibi kripto para piyasasında da işlem yaptıkları hesapları dikkatli bir şekilde kontrol etmeli ve yapılan işlemleri dikkatli incelemelidir.

Mesela ünlülerin yer aldığı reklamlarla çeşitli vaatleri bulunan sitelere ve hesaplara dikkat edilmeli, çünkü bunlar genelde yanlış çıkıyor. Aynı şekilde saadet zinciri olarak adlandırılan ve bol para kazandıracağı söylenen hesaplar da dikkatli incelenmelidir. Bunların yalan haber çıkma ihtimali

çok yüksektir.

Kripto Paralarla İlgili Dolandırıcılıkların Artma Nedeni

Sahte işlemler, sahte ortaklık vaatleri ve uygulamalarla pek çok kullanıcı dolandırılıyor. Bunun temel nedeni ise henüz kripto para dünyasına gerekli düzenlemelerin getirilmemiş olmasıdır. Yani asıl para ile işlem yapılan piyasalardaki düzenlemeler henüz kripto borsasında yok. Dolayısıyla sistem düzensiz ve bazı kişilerin kontrolünde işliyor. Bu da sistemi istismara ve dolandırıcılığa açık hale getiriyor.

Bundan kaçınmak için öncelikle yine gerçek para piyasasında olduğu gibi çok kısa yoldan zengin olmanın burada da pek mümkün olmadığını bilmek gerekiyor. Eğer dikkatli olunur ve işlemleri gerektiği gibi yaparsanız kripto para ile ciddi miktarda kazanç elde edebilirsiniz. Ancak bazı şirketlerin olağandışı ve çok yüksek kar iddialarına da kanmamanız gerekiyor.