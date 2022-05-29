Ödemeler 3 Haziran’da Hesaplarda! Bakanlıktan Güncel Duyuru

Daha öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığından bazı kulis haberleri alınmış ve ödemelerin haziran sonu itibariyle hesaplara geçileceği belirtilmişti. Yalnız Bakanın duyurusu ile birlikte bu ödemelerin haziran sonu yerine haziran başında yapılacağı belirtildi.

Toplam 1 Milyar 44 Milyon 500 Bin Liralık Destekleme Ödeneklerine Başlandı!

Takvim kapsamında yapılacak olan ödemeleri şu şekilde sıralamak mümkün:

İlk olarak geçen senelerde de yapılan Et Piyasası Düzenlemesi Desteği ödemesi var. Bunun ardından Tiftik keçisi ilave desteği 2 milyona yakın bir destekleme ödemesi ile yapılacaklar arasında yer alıyor. Hayvan hastalıkları tazminatı ise 31 milyon tllik bir miktar ile takvime dahil edildi. Sürü yöneticisi desteği ve besili erkek sığır desteği de toplam 200 milyon tllik bir ödeme ile takvimde yer aldı.

Islah amaçlı küçükbaş hayvan yetiştiriciliği desteği ise ödeme takviminde 850 milyon tllik ödeme programı ile listede aslan payının sahibi oldu!

Ödemeler Nasıl Yapılacak

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin twitter hesabından yaptığı duyuruya göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesini 4 6 8 olanlar ve aynı zamanda vergi kimlik numarasının son hanesi 4 6 8 olanlar 3 hazirandan itibaren ödemelerini alabilecek. 0 ve 2 olan ise ödemelerini şu andan itibaren alabilecekler!

Adresimizde ödeme seçenekleri, teknik detaylar ve diğer tüm fırsatlar hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Tarım ve Ormancılık ödemeleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Canlı Hayvan Destek Ödemesi Aralıkları ve Fiyatlandırması Hakkında

Büyükbaş hayvan koruma ödemesi başa göre 600 TL olarak belirlenirken Küçükbaş hayvan koruma baş adetince 90 TL olarak belirlenmiştir. Arı kovan koruma 45 TL ödeme yapılırken ipekböceği koruma 115 TL olarak belirlenmiştir.

Islahı halk elinde yapılan ödemeler içinse şunları söyleyebiliriz. Manda ıslahı halk elinde 960 (yıl içerisinde doğuran) veya 600 TL (yıl içerisinde doğum yapmamış olan)

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Ödemeleri de Kolaylaştırdı

Buzağı ve dişi mandanın yanı sıra malak ile ilgili desteklerde verilmektedir. Bazı illerde ise, tarım ve hayvancılığı desteklemek zorlu geçen kış koşullarının şartlarını iyileştirmek gibi sebeplerden dolayı baş adetince ekstra ödemeler yapılacaktır.

Bir diğer konu başlığı ise soy kütüğünün yönetilmesi, buzağının desteklenmesi, döl kontrol ve ıslahı, ıslah amaçlı süt üretimi gibi konu başlıklarında baş adetince sayılı olarak üreticiler desteklenecektir.

Tüm bu ödemelerin takibinin yapılması için hayvancılık desteklemelerinde yeni listeleri takip etmeniz yerinde bir karar olacaktır. Bu listelere göre eğer ödeme almanız gerekirse ilgili adreslere başvuruda bulunabilirsiniz.