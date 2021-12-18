Kriket Yılı Gözden Geçiriliyor: Irkçılık, İptal Edilen Turlar, Kohli Destanı

Bir ırkçılık skandalı İngiliz kriketini çalkantılı bir şekilde sallarken, Avustralya ve Yeni Zelanda farklı formatlarda dünya şampiyonu oldular ve Afganistan'daki kadın kriketinin kaderi, Taliban'ın iktidara dönmesinden sonra tehlikeye girdi.

Bir İngiliz parlamento komitesine verdiği ifadede, duygusal bir Azeem Rafiq, Yorkshire kriket kulübünde kendisini intiharın eşiğine getirdiğini söylediği bir ırkçılık kültürünü katalogladı.

Açıklamalarının diğer kurbanların öne çıkıp hikayelerini paylaşmaları için kapıları açacağını uman Rafiq, "Kariyerimi ırkçılığa kaptırdım" dedi.

İngiltere ve Galler Kriket Kurulu (ECB), soyunma odası kültürünün gözden geçirilmesini de içeren 12 maddelik bir eylem planını açıkladı ve bir ayrımcılıkla mücadele birimi kuracaklarını söyledi.

Serpinti, İngiltere'nin Ashes'e yükselmesini engelledi ve Joe Root'un adamları, seri açılışında dokuz küçük kapılı büyük bir yenilginin ardından şu anda Avustralya'yı 1-0 takip ediyor.

Başka bir yerde Avustralya, BAE'deki Twenty20 Dünya Kupası'nı talep etmek için korku birikimine omuz silkti, en kısa formatın küresel turnuvasında yedi denemede ilk şampiyonluğu.

Aaron Finch'in adamları, Pakistan'ı yarı finalde şaşırtmak için doğru zamanda zirve yaptı ve ardından Dubai finalinde Yeni Zelanda'yı devirdi.

Altı yıl içinde dört Dünya Kupası finalinde üçüncü bir yenilgiye uğrayan Yeni Zelanda için bir dizi kalp kırıklığının sadece sonuncusuydu.

Ancak Kane Williamson'ın takımı, yılın başlarında Southampton'da düzenlenen Dünya Test Şampiyonası finalinde Hindistan'ı yenerek Kiwiler için her şey karamsar değildi.

Hindistan daha sonra, Mumbai'deki bir vuruşta 10 Hint kalesinin tümünü iddia eden spinner Ajaz Patel'e rağmen, Yeni Zelanda'yı iki Test serisinde yenerek bu yenilginin intikamını alacaktı.

Virat Kohli, T20 Dünya Kupası'ndan sonra Hindistan'ın 20 yaş üstü kaptanı olarak görevinden ayrıldı ve ardından Rohit Sharma'nın tek beyaz top lideri olarak devralmasıyla ODI kaptanlığını da kaybetti.

Kohli, görevden alınmasının ani olduğunu hissetti, bu karar seçiciler Güney Afrika için Test ekibini seçmek için 8 Aralık'ta bir araya gelmeden 90 dakika önce verildi.

Avustralya'da daha çalkantılı bir liderlik değişikliği, Tim Paine'in bir "sexting" skandalı sonrasında test kaptanlığından istifa etmesi ve Pat Cummins'in Ashes'in önüne geçmesiyle gerçekleşti.

Pakistan Kriket Kurulu'nun (PCB) kendi topraklarında daha fazla uluslararası maça ev sahipliği yapma umutları, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin T20 Dünya Kupası'ndan önce turlardan çekilmesiyle büyük bir darbe aldı.

PCB'nin yeni başkanı Ramiz Raja, ülkenin "Batı bloğu" tarafından "kullanılıp çöpe atıldığını" ancak sonunda Avustralya ve İngiltere'den 2022'de tur için taahhütler aldığını iddia etti.

Sınırın ötesinde, Afganistan kriketinin geleceği, ülkenin Ağustos ayında Taliban tarafından ele geçirilmesinden sonra şüpheli hale geldi. Cricket Australia'yı, çekişmelerin parçaladığı ülkedeki kadın oyununun geleceği hakkında daha net bir resim elde edene kadar onlara karşı bir Test maçını ertelemeye sevk etti.