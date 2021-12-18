Uyuşturucu Sübvansiyonlarının Kaldırılmasından Sonra Korku İçinde Yaşayan Lübnan Kanser Hastaları

Krizin vurduğu Lübnan, geçen ay, kronik hastalıklara yönelik bazı ilaçlar da dahil olmak üzere, ilaç sübvansiyonlarının kısmen kaldırıldığını duyurduğundan, kanser hastaları, sıradaki hayat kurtaran tedavilerinin olabileceğinden korkuyor.

Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki (AUBMC) Naef K Basile Kanser Enstitüsü'nün bir koğuşunda, meme kanseri hastası Janette Marhij, Lübnan'ın kırılgan sağlık sistemini felç eden ekonomik çöküşün, ülkenin 15 yıllık sivil mücadelesini yaşamaktan daha üzücü olduğunu söyledi. 1990'da biten savaş.

63 yaşındaki Marhij, "Savaş sırasında en azından insanların parası vardı" dedi. "Hiç böyle bir şey yaşamadık."

Dört çocuk annesi, kanserden kurtulamama korkusuna ek olarak, artan fiyatlar ve ilaç kıtlığı nedeniyle tedaviyi tamamlamak için gereken ilaçları alamamaktan korkuyor.

Marhij, "Oğlum ilaçlarıma bakıyor, arkadaşlarından ve tanıdıklarından çevrelerindeki eczaneleri aramalarını istiyor" dedi. "Ona bağımlıyım, başka seçeneğim yok. Fiyatlar yükselirse, bunu nasıl karşılayabilecek bilmiyorum.”

İki yıldan fazla bir süredir Lübnan, nüfusunun neredeyse dörtte üçünü yoksulluğa sürükleyen derinleşen bir ekonomik krizin sancıları içinde.

Ülkenin merkez bankası yıllardır ilaç, yakıt ve buğdayı ülkenin resmi sabit fiyatı olan 1 ila 1.500 Lübnan sterlini arasında tutmak için sübvansiyon sağlıyor. Ancak yerel para biriminin değeri 2019 ortalarında düşmeye başladığından beri, merkez bankası yabancı rezervlerini tüketen sübvansiyonları geri çekiyor.

Kasım ayında, sağlık bakanlığı tıbbi sübvansiyonları ayda 120 milyon dolardan yaklaşık 35 milyon dolara indirdi ve çok çeşitli ilaçların fiyatını dört katına kadar artırdı.

Kanser ilaçları, hala devlet tarafından sübvanse edilen küçük bir ilaç grubu arasındadır. İnsülin gibi kronik hastalıklara yönelik diğer ilaçlar, sübvansiyonların kaldırılmasından etkilendi ve şimdi aylık asgari ücretten daha pahalıya mal oldu (yaklaşık 180.000 Lübnan poundundan 730.000'e).

Sağlık bakanlığı sözcüsü Riwa al-Atrash, Al Jazeera'ya kanser ilaçları için “sübvansiyonları kaldırma planı olmadığını” söyledi. Ancak, on yıllardır dünyanın en kötülerinden biri olarak tanımlanan Lübnan'daki ekonomik krizin gelecek için hiçbir garanti vermediğini itiraf etti.

Fiyat artışları, para birimindeki devalüasyonla birleştiğinde, birçok Lübnanlıyı, yerel para biriminde ciddi şekilde devalüe edilmiş maaşlarla temel ilaçları almakta zorlanmaya bıraktı.

50 tabletlik bir Buscopan kutusu Ekim 2019'da 12.418 Lübnan pounduna (8$) mal oldu ve şimdi 141.000 Lübnan poundunun biraz üzerinde - resmi döviz kurunda 94$'a eşdeğer.