Kredi ve Kredi Kartı Borcu olanlara Borç Yapılandırma Müjdesi! Faizsiz borç erteleme dönemi başlıyor

Kredi ve Kredi Kartı borcu olanlara borç yapılandırma müjdesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isteğiyle bugün mecliste Borç yapılandırma müjdesi geliyor. İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi ve Taşıt kredisi borç yapılandırma geliyor!

Milyonlarca vatandaşa borç yapılandırma müjdesi!

Pandemi döneminde geçinmekte zorlanan vatandaşlara bir de borçlar gelince bankalardan borç yapılandırma kararı alması isteniyor. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceğiniz herşeyi yapın açıklaması sonrası TBMM'den bugün geçmesi beklenen Borç yapılandırma detayları belli oluyor. Peki hangi borçlara yapılandırma geliyor? Borç yapılandırma nasıl yapılacak sizler için derledik.

AKP sundu kabul edilecek!

AKP, TBMM Genel kuruluna sunduğu vergi borcuna 18 taksitte yapılandırma müjdesi, vatandaşlara da geliyor. İyi Parti ve CHP'den şahsi ihtiyaç kredisi yapılandırma, konut kredisi yapılandırma ve taşıt kredisi yapılandırma AK Parti ve MHP onay geldi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği borç yapılandırma müjdesi kanun teklifi TBMM Genel kurulu'nda kabul edilecek ve nefes dönemi başlayacak.

Faizsiz 3 ay 6 ay kredi erteleme!

Özel ve Kamu bankaları farketmeksizin, kredi ve kredi kartı borçlarına 3 ay ile 6 ay arasında faizsiz erteleme geliyor. Eylül ve Ocak 2022 olmak üzere Kredi ve Kredi kartı borçları hiç bir faiz ödenmeden direk ertelenebilecek. Bankalar, Pandeminin son günlerinde vatandaşlara yapabileceği en güzel hamleyi yapacak ve Kredi ve Kredi kartı borçları 3 ay ile 6 ay arasında faizsiz ertelenebilecek.

18 ay takside kadar ödenebilecek!

ÖTV, KDV, Trafik para cezası ve Yükseköğretim borcu! TBMM, borç yapılandırma teklifi görüşülüyor. ÖTV, KDV, Trafik para cezası ve yükseköğretim borcu da ertelenecek. Ayrıca en önemli gündem maddesi, bazı alacakların yeniden yapılandırması teklif kapsamında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, mtv, mtv, trafik para cezası, Yükseköğretim borcu yapılandırması geliyor.

Esnafa Sicil affı geliyor!

Yeni yapılandırma birlikte Esnafa sicil affı geliyor. Salı günü net bir şekilde onaylanması beklenen borç yapılandırma için Esnafa sicil affı gelecek. Sicil temizleme birlikte esnaf yeni kredi ve kredi kartı alabilecek.

Hem vatandaşa hem esnafa nefes olacak borç yapılandırma bugün ve yarın görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle resmileşecek.