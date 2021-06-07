Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank ve QNB Finansbank Daha Önce Kredi Alanlara, 15 bin TL Faizsiz Kredi Veriyor

Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank ve QNB Finansbank üzerinden daha önce kredi aldıysanız banka pandemiye özel olarak verdiği faizsiz kredi kampanyasını duyurdu. Müşterilerin kredilerini düzenli ödemeleri durumunda bu kredi onayı verilecek. Üstelik 15 bin TL kredi için herhangi bir faiz alınmayacak. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerinden ve internetten işlem yapabilecekler. Bu kredi kampanyasına dair detaylarda belli olmaya başladı. Bu dört banka üzerinden daha önce kredi aldıysanız, hangi bankadan kredi kullandıysanız banka 12 ay vadeli faizsiz kredi vereceğini duyurdu.

Ekonomik zorluklar yaşadığımız pandemi döneminde, vatandaşlarımız için bankalardan yeni kampanyalar yapılarak nakit için umut olmaktadır. Bankalar kendi bankası ile çalışan iyi müşterilerine sıkıntı yaşamamaları için faizsiz krediler verecek. Bu krediler için bazı şartlar olacak. Kredi kullanmak isteyenler, Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank ve QNB Finansbank bankalarından daha önce kredi kullanmış olmalı ve bu kredileri düzenli olarak ödemiş olması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin kredi puanına da bakılacak. Eğer bu şekilde faizsiz kredi almak istiyorsanız, banka ile iletişime geçebilirsiniz. Bu kredileri ayrıca emekli olan kişiler de kullanabilecek. Emekli olanlar maaşlarını da bu bankalardan alması durumunda kredilerini alabileceklerdir. Bu tamamen pandemi için destek amaçlı kullanılan bir kredi olmaktadır.

Ziraat Bankası Faizsiz 15 bin TL

Ziraat Bankası kamu bankası olmasından dolayı diğer bankalar ile karşılaştırma yapılınca en çok tercih edilen banka olarak karşımıza çıkıyor. Banka eski müşterilerine ve emekli müşterilerine 15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi vererek, pandemi döneminde vefa örneği gösterdi. Sıkıntılı zamanlarınız için alacağınız bu kredilerde 15 bin TL aynı gün içinde onaylı krediler verilmektedir. Bu bankadan kredi kartı kullanıyorsanız veya daha önceden kredi aldıysanız başvuru yaparak 15 bin TL faizsiz kredi kullanabilirsiniz. 12 ay vadeli olarak alacağınız kredilerde banka sıfır faiz ile işlem yaparken, 12 ay üzeri kredi taksitlerinde düşük faizle işlem yapacaktır.

Denizbank Faizsiz 15 Bin TL

Denizbank'ta daha önceden kendi bankasından kredi ve kredi kartı kullanmış kişilere, 12 ay vadeli olmak kaydıyla 15 bin TL kredi verecek. Üstelik vereceği bu kredilerde sıfır faiz işlemleri olacak. Krediler 36 ay vadeye kadar veriliyor. 12 ay vadeye kadar olan kısmı banka faiz istemiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerine gidebilirler. Banka şubelerinden yapacağınız kredi başvuruları sonrasında anında sonuç alabileceksiniz. Bu bankadan emekli maaşı alan kişilere de bu krediler verilecektir.

Akbank Faizsiz 15 bin TL

Akbank üzerinden de daha önceden müşterisi olan ve kredi kullanan kişilere, iyi müşteri olması durumunda 15 bin TL faizsiz kredi verilecek. 15 bin TL'ye kadar alacağınız faizsiz kredilerde banka sizlere anında sonuç verecek. 12 ay vadeye kadar yapılan bu kampanyada en fazla 36 ay vadeli kredi kullanmanız da mümkün. Yalnız 12 ay vade ve üzerinde yapacağınız işlemlerde banka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını kullanır. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin iyi müşteri olması gerekiyor. Bu bankadan aldığınız kredi ve kredi kartı varsa, düzenli ödemeler yaptıysanız faizsiz kredi alabileceksiniz.

QNB Finansbank Faizsiz 15 bin TL

QNB Finansbank üzerinden yapılan 15 bin TL faizsiz kredi, banka üzerinden daha önce kredi kullanmış kişilere yapılmaktadır. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere anında sonuç verecek. iyi müşteri grubunda olan kişiler, bu krediyi 12 ay vadeye kadar faizsiz alabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptığınızda onay alıp almayacağınızı aynı gün içinde görebileceksiniz. Daha önceden bankadan kredi kartı kullanan ve bu kredi kartı kullanımında da iyi ödemeler yapan kişilere banka faizsiz 15 bin TL faizsiz kredi anında onaylayacak. Banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz.