Kredi Transferi Haberi: Bankalardaki Kredi Borçları Transfer Oluyor

Bankalardan daha önce aldığınız kredilerde ödeme sıkıntısı yaşıyorsanız, bankalar kredi transferi yapmanızı sağlayacaktır. Bu kredi transferi olarak bilinen kredinin diğer adı borç kapatma kredisi olarak geçiyor. Sizlerde eğer borç kapatma kredisi alırsanız, tüm bankalarda olan kredilerinizi tek bir yere toplayabilir ve 36 ay vadeye kadar varan vadeler ile kredinizi kullanabilirsiniz.

Borç kapatma kredisi, sadece ihtiyaç kredileri için geçerlidir. Bazı bankalar bu kredilerde kredi kartı olarak da işlem yapmaktadırlar. Yazımızda sizlere ihtiyaç kredisi için başvurunuzdan bahsedeceğiz. Bankalar kredi kullanacak olan kişilere, güncel kredi borçları olması durumunda bu kredileri vermektedirler. Banka şartlarına uygun olan kişiler, bu kredileri kullanabileceklerdir. Başvuru sonucu uygun olanlar, 100.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapacaklardır. Kredi başvurusu yapan kişilerin, borçları kapandıktan sonra üzerlerine para alamayacaklarını da söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Kredi Transferi Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, bu banka haricindeki bankalardan aldığınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Sizlerde eğer Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, başvuru sonucu uygun olan kişilerin, hemen kredilerini alacaklarını söyleyebiliriz. Banka kamu bankası olmasından dolayı, bankanın uygun faizlerle kredi alacağını söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası 36 ay vade ile banka şubelerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonucu verir ve tüm banka kredi borçlarınız kapanacaktır.

Vakıfbank Kredi Transferi Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası gibi, kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli borç kapatma kredisi verecektir. Başvuru için size en yakın Vakıfbank şubesine gitmeniz gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişiler eğer emekliyse, emekli maaşlarını bu bankaya taşıması gerekmektedir. Ayrıca banka çalışan kişilere de 6 aylık sigortası olması durumunda bu kredileri verecektir. Tüm bankadaki kredi ve kart borçlarınız hesaplanacak ve buna göre krediler verilecektir. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda, bankalar hemen kişilere onay verecektir.

QNB Finansbank 50.000 TL’ye kadar Kredi Transferi

QNB Finansbank üzerinden en yakın banka şubesine giderek borç transfer kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, uygun faizli olarak kredi kullanacaklarını söylemek gerekiyor. Özellikle bu bankadan kredi aldınız ve tekrardan kredi alarak, diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatacaksanız, banka size öze bir kredi kampanyası hazırlayacaktır. Başvuru için kimlik ve gelir belgenizi bankaya götürmeniz yeterlidir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, hemen başvuru sonrasında kredilerini kullanabilirler. QNB Finansbank emekli ve çalışanlar ile birlikte, çiftçi ve emekli olan kişilere de bu kredileri vermektedir.

Denizbank Kredi Transferi Başvurusu

Bu banka özellikle emekli müşterilerine, bankaya maaş taşımaları durumunda 70.000 TL’ye kadar kredi imkanı tanımaktadır. Ayrıca çalışan ve diğer müşteri grubundakilerde bu bankadan tüm kredi borçlarını toplayacak bir kredi alabileceklerdir. Denizbank üzerinden kredi transferi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen kredi sonucunu verecek ve bu sonuca göre 36 ay vadeli kredi kullandıracaktır. Denizbank şubelerinden yapacağınız bu başvurularda ayrıca isterseniz kredi ile birlikte bankanın kredi kartı borçlarınız içinde transfer kredisi vereceğini söyleyebiliriz. Denizbank transfer kredisi başvurusu yaptığınızda banka kredi notunuzun en az 1100 ve üzerinde olmasını isteyecek ve verilen kredilerde kredi notunuza uygun faiz oranlarından yararlanacaksınız. Kredi transferi kredilerinde bankalar 3 ay ertelemeli işlem yapmaktadırlar. Bu sebeple kredi aldıktan 90 gün içinde rahat bir nefes alırsınız.