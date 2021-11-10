İşyeri açmak isteyenlere müjde. Bankalar yeni iş yeri açanlara 100 bin TL kredi veriyor. Sizlerde eğer yeni bir iş yeri açacaksanız, bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde 100 bin TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınızı anında giderebilirsiniz. Sizlere yazımızda hangi bankalardan 100 bin TL’ye kadar kredi alabilirsiniz, bunun bilgilerini vereceğiz. Alacağınız krediler ihtiyaç kredisi olacağından bankalar 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sağlayacaktır.

Yeni bir iş yeri açan veya yeni iş yeri açmak isteyenlere bankalar, destek kredileri veriyor. Bakan Albayrak’ın açıklamalarından sonra bankalar, bu şekilde iş yeri açacak kişilere destek kredisi vereceklerini açıkladılar. Eğer banka siciliniz uygunsa, kredi notunuz yüksek ise başvuru yapacağınız zaman hemen kredinizi kullanabileceksiniz.

Kredi sonucu uygun olan kişiler, 100 bin tl kredi aldıklarında ilk taksit ödemelerini de sıkışmaması için bankalar 3 ay veya 6 ay ertelemeli olarak da vereceklerdir. Şimdi sizlere hangi bankalardan bu kredileri alabilirsiniz, bunun bilgilerini verelim.

Vakıfbank 100.000 TL İşyeri Açmak İçin Kredi Başvurusu

Bu bankadan ilk defa bir iş yeri açacaksanız ve iş yerinizin mülkü sizin üzerineyse, ipotek vererek bankadan açılış için kredi kullanabilirsiniz. 100 bin TL’ye kadar verilen bu kredilerde 36 ay vadeli kredi alacaksınız. Başvuru banka şubelerinden şahsen yapılmaktadır. Kredi başvurusu sonrasında iş yerinizi açtınız ve düzenli kredi ödemeleri yaparsanız, banka sizlere 500 bin TL’ye kadar kredi limiti açacaktır. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler, iş yeri açma kredilerini ticari bölümlerden kullanabilirler.

Akbank 100.000 TL İşyeri Açma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank iş yeri açma kredisi başvurusu banka şubesinden yapılmaktadır. Akbank üzerinden hızlı kredi sonucu alacaksanız, banka sizin kredi notunuzun yüksek olmasını isteyecektir. Ayrıca yeni iş yeri açan kişilere banka 100 bin TL kredi verirken, açacağınız iş yeri ile ilgili bilgileri ve evrakları da sizlerden isteyecektir. Banka gerekli duyduğunda ipotek isteyebilir. Eğer ipotekli olarak kredi kullanırsanız, verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin %50’sine kadar kredi kullanabilirsiniz. Alacağınız bu kredilerde 36 ay vade, 48 ay vade ve 60 ay vade yapma imkanınız vardır.

Ziraat Bankası 100.000 TL İş yeri açmak için kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, kamu bankası olduğu için, devlet destekli olarak kredi kullanabilirsiniz. Bu banka yeni iş yeri açacak olan kişilere, 36 ay vadeye kadar kredi vermektedir. Banka şubelerine giderek, ticari bölüme gidip kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka 100 bin TL ve üzerinde yeni iş yeri açma kredisi almanız için sizlere 0.99 faiz oranı ile kredi verecektir. Bu banka haricinde ayrıca diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ile müşterilerine bu kredileri 6 ay ertelemeli olarak da sunmaktadır. En yakın banka şubesinden krediler ve kampanyalar hakkında bilgi alabilirsiniz.