Kredi Puanına Göre Akbank’tan Vatandaşlara 50.000 TL Ödeme

Akbank’tan vatandaşlara kredi puanına göre ödeme yapılacak. 50 bin lira tutarlı ödemede düşük faiz oranlarının uygulandığı kredide masrafsız olarak kullanılabilecek.

Akbank kredi puanına göre ödeme yapacak. Son dakika açıklamasına göre vatandaşlara 50 bin lira tutarlı kredi için onay alındığında banka üzerinden işlem yapılabilecek. Bankadan onay alındıktan sonra kredinin hesaba aktarılması için vatandaşların Akbank üzerinden hesabının bulunması halinde kredi kullanılabilecek. Banka üzerinden hesabın bulunması ile internet bankacılığı için şifre oluşturulması gerekir. İnternet şifresi ile mobil uygulama üzerinden erişim sağlanarak istenildiği vakit kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank, 50 bin liralık kredi için başvuru işlemlerini gerçekleştirmelerinde vatandaşlara kimlik numaraları üzerinden banka kredi puanlarını sorgulayarak kredi onayı sunuyor. Banka üzerinden problemsiz bir şekilde başvuru işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşların en düşük kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. 50 bin liralık kredi için kredi puanının uygun olması halinde düşük faiz oranları ile kredi almaları mümkün gözüküyor.

Banka tarafından belirlenen şartların başvuru öncesi karşılanması gerekir. Kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar anında kredi başvurusunda bulunabilecek. Akbank’ın SMS kredi sistemi kullanılarak cep telefonundan mesaj yolu ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilir. SMS ile ihtiyaç kredisine başvuruda bulunacak olan vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek, ya da banka şubelerine uğramadan cep telefonları üzerinden oturdukları yerde başvuru işlemi yapabilirler.

Akbank SMS İle Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden vatandaşlara yönelik uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisi için SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler en yakın banka şubelerine gitmelerin gerek duyulmuyor. Cep telefonları üzerinden mesaj yolu ile başvurularını gerçekleştirebilirler. SMS yöntemi ile ihtiyaç kredisine başvuruda bulunacak olan vatandaşlar, cep telefonlarından mesaj kısmına kredi yazdıktan sonra boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazarak 4425 nolu numaraya gönderebilirler. Mesaj yolu ile yapılan başvurunun ardından ihtiyaç kredisi için banka tarafından geri dönüş yapılarak onay alan vatandaşlar kredilerini kullanabilir. Kredi notuna göre uygulanacak faiz oranlarından faydalanılarak 50 bin lira tutarlı kredi anında kullanılabilir.