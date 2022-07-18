SGK'dan Gece Yarısı Açıklaması Geldi, 50 Yaş Üstündeki Emekli Olan Kişilere SGK Destekli 76.000 TL Ödeme Yapılacak!

Sgk destekli olarak 50 yaş üzerinde emekli olan vatandaşlara bazı kamu bankalarıyla özel bankalar arasında yapılan kampanyada ihtiyaç kredisi olarak 76.000 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Sgk destekli olarak verilecek. 76.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ve 36 ay arası kredi kullanılıyor. Sgk destekli olarak kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceğini söylemek istiyoruz.

SGK DESTEKLİ KREDİ BAŞVURUSU

76000 TL'ye kadar ihtiyaç kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştireceğini söylemek istiyoruz. Sgk destekli olarak kredi imkanından faydalanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu nakit kampanyalarına katılarak, işlemlerini yapabiliyor. Sgk destekli kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde internet sitesi üzerinden başvuru yaparak halledebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI HALKBANK VE VAKIFBANK

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alacak olan vatandaşlara SGK destekli 76000 TL 24 ay vadeli kredi veriliyor. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere ne kadar kredi onayı verileceği hakkında bilgiler mesaj olarak gönderilmektedir. Onaylanan kredi tutarınızı hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabilir ve alacağınız bu kredi limitleri ile birlikte diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borcunuzu da kapatabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere, Ziraat Bankası Halkbank VakıfBank, hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. En yakın banka şubeleri haricinde internet siteleri üzerinden de kredi başvurumuzu yaparak, düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyasına başvuru yaptıktan sonra ilk taksit ödemenizi yapabileceksiniz.