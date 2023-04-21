Kredi Puanı Yüksek Olan Kaçırmasın, Bankadan Hemen Acil Ödeme Verilecek...

QNB Finansbank, vatandaşlara acil nakit ihtiyaçları için ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 18 yaş üzerindeki herkes bu kampanyadan faydalanabilir. Kampanya dahilinde 32.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekler. Kredi başvurusu için sadece cep telefonu kullanarak SMS göndermek yeterli. Kredi başvurusu, banka kredi puanının 1500 ve üzerinde olması durumunda onaylanacaktır.

Kredi başvurusu için SMS atarak başvuruda bulunabilecek olan vatandaşlar, kredi tutarını onayladıktan sonra aynı gün içinde ödemelerini alabilecekler. Başvuru için t.c kimlik numarasını 50-30 numarasına SMS olarak göndermek yeterli olacak. Başvuru onaylandıktan sonra en yakın Finansbank şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi ile görüşüp kredi kullanmak mümkün.

Ayrıca, Finansbank hesabı olan vatandaşlar, QNB Mobil uygulaması veya internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvuru yaparak şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Başvuruları onaylandıktan sonra kredileri aynı gün içinde hesaplarına yatırılacaktır.

Bu ihtiyaç kredisi kampanyası, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Kredi başvurusu için sadece cep telefonu kullanarak başvuruda bulunmak oldukça kolay ve hızlı bir yöntem. Aynı gün içinde ödeme almak, finansal ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlar. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, kredi puanlarının 1500 ve üzerinde olması koşuluyla başvurularını gerçekleştirebilirler.