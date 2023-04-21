Kova ve Balık 22 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Kova burcu ve yükselen kovalar 22 Nisan 2023 tarihinde sahip oldukları bir alışkanlıklarının özgüvenlerini zedelediğini düşünebilir. Burç sahiplerinin hatırlaması gereken nokta faydalı alışkanlıkların bile bazen onları sağlıksız üç noktalara götürebileceği olacaktır. Burç sahipleri bunun bilincinde davranarak gereğinden fazla zorlandıkları konusunda biraz gevşemeyi düşünebilir. Onları ufak özgürlükler tamamen sağlıksız bir birey yapmayacaktır. Fakat bu durum oldukça neşelendirici sonuçlar da doğurabilir. Son zamanlarda kova burçları ve yükselen kovalar özellikle çevrelerinden yakın arkadaşlarından ve aile bireylerinden bir konu üzerinde çok fazla eleştiri alıyordu. Bir durum üzerinde çok fazla takıldıklarına dair eleştiri alan kova burçları bunun sona ermesi için birkaç adım geri atabilir. Kovalar ve yükselen kovalar verdikleri bir mola ya da küçük bir tatil sonrasında hayatlarında kaldıkları yerden daha verimli bir şekilde ilerleyecektir.

Balık burcu ve yükselen balıklar 22 Nisan 2023 tarihinde derin bir şekilde suçluluk duygusu hissedebilir. Bu durum onların kötü bir gün yaşamasına ve istedikleri gibi ileriye doğru hareket edememesine sebep olacaktır. Burç sahiplerinin hissettiği suçluluk duygusu onların eğlenceli bir gün yaşamasına da engel olacaktır. Diğer taraftan iş hayatlarında hak etmediklerini düşündükleri bir fırsatı geri çevirecek olan balıklar ve yükselen balıklar daha sonra bu konu hakkında bir pişmanlık duyabilir. Yeni günde çok fazla alçak gönüllü davranacak olan balıklar bu durumun kendilerinden çok fazla şey götürdüğünü de düşünecektir. Onlar bunu güvenilir adımlar atmak ya da kibar olmak için yapıyor olsa da ödülleri kabul etmekte yanlış bir şey bulunmamaktadır. Burç sahipleri muhtemelen kendilerini gereğinden daha az takdir etmektedir ve bu durum onlar da suçluluk duygusuna yol açmaktadır. Bu durum geçmişte onaylarını kazanmak istedikleri fakat kendilerine bunu vermeyen insanların sesinin zihinlerinde duyulması sebebiyle kaynaklanabilir.