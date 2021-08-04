Kredi Puanı 1000 ve Üzerinde Olanlara Artık Hızlı ve Gelir Belgesiz Kredi Verilecek

Kredi notu 1000 olana kredi veren bankalar var mı? Kredi notu 1000 olan kişi kredi çekebilir mi? Bankalardan kredi almak için kredi puanı kaç olmalı? Sizlere bu yazımızda findeks kredi skoru 1000 olan kişilerin hangi bankalardan kredi alacakları hakkında bilgiler vereceğiz.

Kredi notunuzu sorgulama yaptıktan sonra 1000 çıktıysa bu kredi skoru düşük bir kredi skorudur. Bu yüzden her banka bu puana kredi vermeyecektir. Sizlerde eğer bankalardan sıkıntısız bir kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 1200 ve üzerinde puanınızın olması gerekiyor. Kredi notu daha önceki banka çalışmalarınız ve başvurularınız ile birlikte oluşan bir puandır.

Siz eğer düzensiz ödemeler yaptıysanız ve sürekli başvurular yapıyorsanız kredi notunuz düşecektir. Kredi notu düşük olduğunda da bankalar kredi vermeye pek sıcak bakmamaktadır. Ama bu her banka için geçerli değildir. Eğer sadece puanınız düşük ve kredi, kredi kartı ödemeleriniz düzenli ise bazı bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu bankalar hakkında bilgiler verelim.

1000 Kredi Notuna Aktifbank’tan 40.000 TL Kredi

Kredi notu düşük olan kişilerin en çok tercih ettikleri bankalardan birisi Aktifbank’tır. Aktifbank üzerinden 1000 ve altında olan kişiler kredi başvurusu yapabilir. Banka online olarak verdiği bu kredilerde kredi kullanmanız için sizin adresinizde işlem yapacaktır. Şubesiz bankacılık olarak hizmet verdiği N-Kolay kredi başvurusunda 1000 puanı olan ve bankalarda sıkıntısı olmayan kişiler 40.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirler .

Bu kredi başvurusu için bankanın internet sitesine girebilir veya SMS atabilirsiniz. SMS atmak için Kredi TC kimlik yazarak 3050’ye mesaj atmanız yeterli olacaktır. 1000 kredi puanı ve altında olan kişilerin kredileri değerlendirilecektir. Kredi onayı aldıktan sonra onay aldığınız rakam kadar kredi kullanabilirsiniz.

1000 Kredi Notu Olana Vakıfbank Kredi Başvurusu

Ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank kredi notu düşük olan kişilere sigortalık durumları iyi olması durumunda 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Bu kredileri alabilmeniz için bankanın sizden istediği 6 aylık sigortanızın olması ve toplam sigortalılık çalışma sürenizin 1 yıl ve üzerinde olmasıdır.

Bu şartlara uygunsanız ve kredi skorunuz 1000 ise en yakın Vakıfbank şubesine giderek hemen kredi başvurusu yapabilir ve ihtiyacınız olan krediyi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Düşük Kredi Notuna Kredi Kampanyası

Kredi notu 1000 ve civarında olan müşteriler eğer 6 aylık sigortası varsa Ziraat Bankası üzerinden kefil ile veya kefilsiz kredi başvurusu yapabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka kredi onayı verecek ve 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceksiniz.

Banka uygun faiz oranları ile sizlere kredi imkanı vermektedir. Ziraat Bankası kamu bankası olmasından dolayı tercih sebebi en yüksek bankalarda birisidir. Özellikle bu bankadan emekli maaşı alıyorsanız kredi notunuz düşük olsa bile hali hazırda bir krediniz hep olacaktır.