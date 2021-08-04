Hükümet Müjde Verdi, Bu Ay İçinde Ödenecek 850 TL Yardım Parası İçin Şartlar Belli Oldu, İhtiyacı Olanlar Alabilecekler. Sizlerde destek ödemelerine başvuru yaparak, nakit ihtiyacınızı giderebilirsiniz. 850 TL destek yardım parası içinde şartlar belli olmaya başladı. Bir kereye mahsus olarak verilecek bu destek parasında, uygun olan kişilere hemen destek ödemesi yapılacak.

Başvuru yapacak olan kişilerin TC vatandaşı olması durumda hemen 850 TL ödemeyi alabileceklerdir. Tek bir şartı yerine getiren herkes başvurusunu yapabilecektir. Başvuru ekranının açılması ile birlikte, şartlara uygun olan kişilere destek ödemeleri yapılacaktır.

Pandemi döneminde, hükümet tarafından verilen destekler oldukça tercih ediliyor. Bakanlık tarafından, müjdeli haber olarak verilecek 850 TL aylık ödemesi yapılacaktır.

Verilecek Destek Parası Belli Oldu

Verilecek 850 TL destek parası yaşlılık ödemesi olarak verilecektir. Yaşlılık ödemesi, en çok evde yalnız yaşayan kişilere veriliyor. Özellikle SGK üzerinden emekli maaşı almayan, muhtaç durumda olan, SGK olmayan kişiler 65 yaşını aşmaları durumunda yaşlılık aylığı alabileceklerdir. Yaşlılık aylığı alarak 850 TL aylık maaş alabilirsiniz. Vatandaşların bu desteği alabilmeleri için 65 yaş üzerinde olması gerekiyor.

Ödemeler PTT Üzerinden Yapılacak

65 yaş aylıklarını almak isteyenler, PTT üzerinden bu destekleri alabilmektedirler. E-devlet internet sitesi üzerinden de bu işlemler için başvuru ve sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. 65 yaş üzerinde olan TC vatandaşları, 65 yaş aylığı almak istiyorsa, sosyal yardımlaşma üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Temmuz ayında yapılan zam sonrasında 762 TL olan yaşlılık aylığı 850 TL olarak ödenecektir.

Ayrıca muhtaç durumda olan kişiler, 1100 TL pandemi yardımı ve diğer tüm yardımlara da başvurularını bırakabilirler. Yapacağınız başvuru sorgulamasını da internet üzerinden e-devlet sitesinden yapabileceksiniz. AYrıca PTT şubelerine giderek de başvuru sorgulama yapabilirsiniz.