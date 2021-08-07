Kredi onayı almak isteyenlere, 20 bin TL'ye kadar kredi kampanyası başladı. Kredi onayı alamıyorsanız ve 20.000 TL kredi onayı almak istiyorsanız sizlere vereceğimiz bu bankalar ile birlikte 20 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak Kredi kullanabilirsiniz. 20.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda bankalar sizin kredi değerlendirmenizi hızlı bir şekilde yapacak ve bu değerlendirme sonucunda belirli faiz oranları ile birlikte sizlere kredi imkanı sunacaktır.

20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız bankaların bazı kredi başvuru şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Bu şartların en başında Tabii ki kredi notu gelmektedir. Kredi notu uygun olan kişiler başvuru yaptıktan sonra onay mesajını alabilmektedir. Genellikle bu sıkıntıda olan müşteriler de kredi onayı alamadıkları zaman hangi bankalardan onay almak istediklerini araştırmaktadırlar. Sizlere vereceğimiz bankalardan da hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaparak kredi notunu sorun olsa bile hemen onay alabileceksiniz işte bankalar ve kredi aşamaları.

Aktif Bank 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

20.000 TL'ye kadar onay almak istiyorsanız, Aktif Bank'ın yaptığı n kolay kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. Aktif Bank 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar bu kredilerine Online olarak kullanabileceklerdir. Banka kredi başvurusu için bir SMS atabilirsiniz. SMS atmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek buraya Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazın 30-50 numarasına gönderin. Bu gönderim karşı tarafa iletildiği zaman 5 dakika içerisinde size kredi sonucu gelecektir.

Ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek de bu bankadan kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Banka kredileri sizin ev veya iş adresinizde kullanılacaktır. Ev veya iş adresinizde kullanacağınız bu kredileri en fazla 36 ay vadeye kadar kullanabileceksiniz.

Burgan Bank 20.000 TL kredi başvurusu

Son zamanlarda yaptığı kredi kampanyaları ile birlikte adından bahsettiren Burgan Bank 20.000 TL'ye kadar kredi onayı alamayan müşterilere hızlı bir şekilde onay vermektedir. Size en yakın Burgan Bank şubesine giderek kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitler de kredilerini kullanabilir. Özellikle kredi notu düşük olduğu için diğer bankalardan onay alamayan müşteriler, Burgan Bank şubelerine maaş taşıması yaptıktan sonra kredilerine kullanabilecektir.

HSBC Bank 20.000 TL kredi başvurusu

Kredi onayı almak isteyen kişilere 20.000 TL krediyi HSBC Bank da vermektedir. HSBC Bank üzerinden 20.000 TL kredi kullandığınızda 36 ay vadeye kadar bu kredileri hızlı bir şekilde hesabınıza atabileceksiniz. Size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yaptıktan sonra kredi notunuz yüzünden onay alamıyorsanız bu bankadan değerlendirmeye alınacaksınız. Banka gerekli durumlarda sizden kefil veya teminat isteyebilir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler emekli olması durumunda maaş taşıması yaparak daha uygun faizlerde kredi kullanabilirler. 36 ay vadeye kadar alınacak bu kredilerde dileyen müşteriler pandemi döneminde ilk taksit ödemesini 3 ay sonra yapabilir.