Garanti, Akbank ve Enpara İnternetten Kimliksiz Kredi Vereceği Duyurdu, Sistem Kitlendi

Bankaların ihtiyaç kredilerinde artık online dönem başlamıştır. Online olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve düşük faizli kredilerden yararlanabilirsiniz. Her bankanın genellikle artık bu krediler de başvuru imkanları bulunmaktadır. Eğer internet üzerinden kredi başvurusu yaparak bankaya gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız şartı vardır. Banka müşterisi olan kişiler, bu bankalardan online olarak kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan Kredilerinizi anında hesaplarına atabilirler. Şimdi sizlere bu kredileri nasıl alabilirsiniz ve hangi bankaların internet bankacılığını kullanarak bankaya gitmeden kredileri hesabı atabilirsiniz, bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

İnternetten Kredi almak için banka politika şartları nedir?

İnternetten kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bazı politikalara uygun olmanız gerekiyor. İlk olarak kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması şarttır. Ne kadar yüksek kredi notunuz varsa o kadar kolay kredi alabilirsiniz. Banka siciliniz de uygun olması gerekiyor. Özellikle online kredi kullanacak olan kişilerin güncel olan kredi ve kredi kartı gecikmesi olmaması gerekiyor. Eğer banka kara liste müşterisi değilseniz onay alabilirsiniz. Ama eğer kara listede iseniz kredi başvurusu yaptığınızda olumsuz sonuç alırsınız.

Garanti Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden internet bankacılığı kullanan müşteriler uygun faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Banka 50.000 TL'ye kadar sizlere kredi başvuru imkanı sağlamaktadır. İnternet bankacılığını kullanmak istiyorsanız bu bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Banka hesabınıza bağlı bir internet şifresi alarak Garanti online kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eğer bankada bir hesabınız yoksa bankanın resmi internet sitesine girerek ön başvuru yapabilirsiniz. Ön başvuruda onay almanız durumunda da bu krediyi en yakın Garanti bbva şubelerinden kullanabilirsiniz.

Akbank internetten kredi nasıl alınır?

Akbank üzerinden de internet üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Özellikle bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvuru yapmanız mümkündür. Kredi başvurusu onaylanan müşteriler şubelere gitmeden bu bankadan hızlı bir şekilde online kredilerini hesaba atabilirler. Bankada hesabınız varsa 36 ay vadeye kadar hemen kredi kullanabilirsiniz. Üst limit kredilerde 100 bin TL'dir.

Enpara üzerinden internet kredisi nasıl alınır?

Enpara.com Bankası üzerinden de internet bankacılığını kullanarak hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka dijital banka olduğu için 50 bin TL'ye kadar sizlere uygun Faizlerle 36 ay vadeli kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru bankanın internet bankacılığı, mobil bankacılığı üzerinden ve müşterisi olmayan müşteriler için ise bankanın resmi internet sitesinden kredi başvurusu yapabilirsiniz, QNB Finansbank bünyesinde kurulan bu bankanın politikaları Finansbank üzerindeki sisteme bakılarak onay verilecektir.